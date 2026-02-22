Ο Ηρακλής των δέκα παικτών νίκησε στην έδρα της Νίκης Βόλου με 1-0 και από τη στιγμή που ο Αστέρας Β' AKTOR υπέταξε την Αναγέννηση Καρδίτσας με το ίδιο σκορ (1-0)... ξέφυγε στο +7 από τους διώκτες του.

Ο Ηρακλής είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου! Ο Γηραιός, παρόλο που έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μάναλη, νίκησε στο ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 στην έδρα της Νίκης Βόλου με 1-0, ενώ σε συνδυασμό με τη νίκη του Αστέρα Β' AKTOR επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στην Τρίπολη με το ίδιο σκορ (1-0) είναι στο +7 από τους ανταγωνιστές του, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, έχοντας φυσικά και τις ισοβαθμίες.

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 0-1

Ο Ηρακλής έδειξε «μέταλλο» στην έδρα της Νίκης Βόλου, καθώς παρόλο που έμεινε με δέκα παίκτες από το 50', με το ματς στο μηδέν, πήρε τη νίκη στο «Παντελής Μαγουλάς» με 1-0.

Η πρώτη ευκαιρία ήταν για τον Ηρακλή, στο 20ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και εξ επαφής αστόχησε με το κεφάλι ο Εραμούσπε. Η Νίκη Βόλου έκανε την πρώτη της τελική στο 27', με άστοχο συρτό σουτ του Λουκίνα εκτός πριοχής, ενώ στο 39' ο Στουρνάρας απέκρουσε το σουτ του Λώλη.

Στο 50ο λεπτό άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο αρχισκόρερ του Ηρακλή, Γιώργος Μάναλης, αποβλήθηκε. καθώς σήκωσε ψηλά το πόδι του σε διεκδίκηση με τον Πασαλίδη και είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο πρώτος σκόρερ του Γηραιού θα χάσει το ματς της επόμενης αγωνιστικής, κόντρα στην Αναγέννηση, στην Καρδίτσα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για το γκολ, αντί να «γυρίσουν» πιο αμυντικά και δικαιώθηκαν. Στο 68ο λεπτό ο δανεικός από την Κηφισιά, Παναγιώτης Τζίμας γύρισε την μπάλα, η μπάλα κόντραρε στον Πασαλίδη και κατέληξε στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 0-1.

Ο Ηρακλής είχε μεγάλη φάση για το 0-2 στο 82ο λεπτό, όμως ο Παναγιώτίδης σούταρε άστοχα από καλό σημείο, αλλά το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

2η αγωνιστική

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 0-1

Αστέρας Β' AKTOR - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Βαθμολογία

Ηρακλής 28 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας Β' AKTOR 19

