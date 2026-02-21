Καλαμάτα - Πανιώνιος: Το πρόγραμμα των δύο διεκδικητών της ανόδου

Τα τέσσερα παιχνίδια Καλαμάτας και Πανιωνίου στα playoffs της Super League 2, όπου θα κριθεί η άνοδος.

Ο Πανιώνιος πέταξε δύο βαθμούς εντός έδρας με τη Μαρκό, η Καλαμάτα διέλυσε τον Ολυμπιακό Β' και η κορυφή ανήκει ξανά στην ομάδα της Μεσσηνίας.

Η «Μαύρη Θύελλα» είναι στους 28 βαθμούς, στο +2 από τους Νεοσμυρνιώτες. Οι δύο ομάδες θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για την άνοδο. Αναλυτικά τα τέσσερα ματς που απομένουν για Καλαμάτα και Πανιώνιο, που θα συναντηθούν ξανά στη Νέα Σμύρνη την 4η αγωνιστική.

1η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3

Πανιώνιος - Μαρκό 0-0

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Μαρκό

Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος - Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β’

Μαρκό - Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό - Καλαμάτα

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 28

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β' 15