Play Outs Super League 2 - Βόρειος Όμιλος: «Βουλιάζει» ο ΠΑΣ μετά το 1-2 από τον ΠΑΟΚ Β'
Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ Β' στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα και μία οδυνηρή ήττα για τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΣ προηγήθηκε με τον Μπουλάρι στο 4ο λεπτό με σουτ αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά γύρισε τον αγώνα με τα γκολ των Γκιτέρσου στο 15' με σουτ και Τσιφούτη με σουτ στο 82' για το τελικό 1-2. Αυτή η ήττα κρατά τον ΠΑΣ Γιάννινα ως ουραγό των play outs μετά και τα τρία ενεργά -3 που έχει τιμωρηθεί (άρα 3 αφαιρέσεις βαθμών). Στο σύνολο του έχουν επιβληθεί 5 ποινές αφαίρεσης βαθμών εκ των οποίων μόνο η μία είναι οριστική.
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ Β' 18
2. Καβάλα 13
3. Νέστος Χρυσούπολης 13
4. Καμπανιακός 10
5. Μακεδονικός 3
6. ΠΑΣ Γιάννινα - 7
