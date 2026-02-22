Σημαντική εκτός έδρας επικράτηση του ΠΑΟΚ Β' με 1-2 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα που παραμένει ουραγός και σε πιο δυσχερή θέση από ποτέ.

Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ Β' στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα και μία οδυνηρή ήττα για τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΣ προηγήθηκε με τον Μπουλάρι στο 4ο λεπτό με σουτ αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά γύρισε τον αγώνα με τα γκολ των Γκιτέρσου στο 15' με σουτ και Τσιφούτη με σουτ στο 82' για το τελικό 1-2. Αυτή η ήττα κρατά τον ΠΑΣ Γιάννινα ως ουραγό των play outs μετά και τα τρία ενεργά -3 που έχει τιμωρηθεί (άρα 3 αφαιρέσεις βαθμών). Στο σύνολο του έχουν επιβληθεί 5 ποινές αφαίρεσης βαθμών εκ των οποίων μόνο η μία είναι οριστική.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ Β' 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. Μακεδονικός 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα - 7