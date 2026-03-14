Ισόπαλο χωρίς τέρματα τελείωσε το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Νίκη Βόλου για τα Play Offs του Βορείου Ομίλου. Χωρίς νικητή και το Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β' με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από 2 γκολ.

Μπορεί ο Ηρακλής να έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την Super League, ωστόσο τα Play Offs και στον Βόρειο Όμιλο συνεχίζονται κανονικά. Στο Καυτανζόγλειο ο «γηραιός» αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με τη Νίκη Βόλου, ενώ χωρίς νικητή έληξε και το Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β', με τους Αρκάδες να ισοφαρίζουν στο τέλος σε 2-2.

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ματς. Στο Καυτανζόγλειο σε ένα ακόμα καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα, από την στιγμή που ο Ηρακλής έχει ήδη ανέβει, ο «γηραιός» και η Νίκη Βόλου αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0. Ένα μέτριο παιχνίδι με τους γηπεδούχους να έχουν ήδη στο μυαλό τους την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια και τους φιλοξενούμενους το πως τη νέα χρονιά θα κάνουν το βήμα παραπάνω διεκδικώντας ακόμα πιο δυνατά την άνοδο.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής (77′ Γιαννούτσος), Κράιντς (77′ Φοφανά), Τσάκλα, Φοφανά (83′ Τσιντώνης), Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντέλετιτς (68′ Τζίμας), Ουάρντα, Εραμούσπε, Μάναλης (83′ Ντουρμισάι).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος (85′ Κιβρακίδης), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Έππας (85′ Βουτσάς), Στοΐλκοβιτς (59′ Λώλης), Πέττας (85′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (77′ Λέο), Φερνάντεθ.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β2-2

Στην Καρδίτσα, σε ένα επίσης αδιάφορο βαθμολογικά ματς, οι δύο ομάδες είχαν ξεκάθαρα περισσότερη όρεξη από ότι οι Ηρακλής και η Νίκη. Η Αναγέννηση και ο Αστέρας Τρίπολης Β' πέτυχαν από δύο γκολ με τους Θεσσαλούς να φτάνουν τους 22 βαθμούς και τους Αρκάδες τους 21.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με τον Φερνάντες στο 12', ενώ πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Λεωνιδόπουλο με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αναγέννηση προηγήθηκε αυτή με την σειρά της με τον Κ¨ασσο με κεφαλιά στο 69', αλλά ο Μπακαγιόκο στο 90+1' με αυτογκόλ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Σκόρερ: 17′ Λεωνιδόπουλος, 69′ Κάσσος. – 12′ Φερνάντες, 90+1' Μπακαγιόκο αυτογκόλ

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Πολέτο, Γκόλιας, Μπαλτάς (46′ Βλαχομήτρος), Νινίκας (46′ Μουστακόπουλος), Νοικοκυράκης (63′ Κλαβέρια), Σοΐρι, Κάσσος, Καρίμ (80′ Νικολιάς), Μπακαγιόκο.

Αστέρας Τρίπολης Β (Βεργέτης): Αρχοντάκης, Τερεζίου (79′ Ρουμελιώτης), Ρέτσος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς (63′ Μηνασίδης), Καλά, Καλλαντζή, Φερνάντες (63′ Γιακουμάκης), Σιμόνι (63′ Ντερβίση), Κεδίκογλου (46′ Συνολάκης), Φρίμπονγκ.

Τα αποτελέσματα

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β' 2-2

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 35

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 22

4. Αστέρας Aktor B' 21

Επόμενη αγωνιστική

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β'