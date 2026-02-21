Σημαντικές νίκες σημείωσαν η Ελλάς Σύρου με 3-0 επί του Αιγάλεω και η Athens Kallithea με 1-0 επί της Ηλιούπολης για τη μάχη της παραμονής στα Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Μεγάλα «τρίποντα» για τη 2η αγωνιστική των Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 σημείωσαν η Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea επί των Αιγάλεω και Ηλιούπολης, ενώ διπλό-ανάσα πήραν τα Χανιά στην έδρα του Παναργειακού.

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0

Η Ελλάς Σύρου σημείωσε τη δεύτερη σερί νίκη της στα Play Outs με 3-0 επί του Αιγάλεω και αύξησε στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα της Σύρου καθάρισε στο δεύτερο μέρος, με τον Βερνάρδο στο 58' να ανοίγει με σουτ το σκορ και στο 65' με κεφαλιά του Γαρουφαλιά να γράφει το 2-0. Η Ελλάς Σύρου στο 76' με νέα κεφαλιά από τον Όγκμποε πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 που της έδωσε τρεις ακόμη πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την παραμονή.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Ζαφείρης, Σταματούλλας, Βλάχος, Νάτσος, Τσιαντούλας, Νίνο (42′ λ.τ Βερνάρδος), Βλάχος, Κόλα, Όγκμποε.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης, Καρρίκι, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης, Λούκας, Σαποβάλοφ, Φαϊζάλ, Κωστέας.

Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-0

Τεράστια νίκη - ανάσα πήρε η Athens Kallithea που επικράτησε με 1-0 της Ηλιούπολης και απέκτησε διαφορά τεσσάρων βαθμών από τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από τη διακεκαυμένη ζώνη. Η ομάδα της Καλλιθέας από το πρώτο μέρος είχε τα ηνία του ματς και πολιορκούσε την εστία του Κυρίτση, ο οποίος είπε «όχι» σε διάφορες περιπτώσεις. Τελικά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Καντίγιο στο 75'΄παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη με 1-0. Πάντως στην αμέσως προηγούμενη φάση η Ηλιούπολη θα μπορούσε να είχε σκοράρει με τον Τζούντα Γκαρσία να σημαδεύει το δοκάρι.

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς (77′ Σαταριάνο), Γερολέμου (46′ Βάρκας), Βασιλόγιαννης, Μαυριάς (60′ Καντίγιο), Ματίγιεβιτς, Ντεντάκης, Πανάγου, Μανιάς (90+5′ Παϊσάο), Σωτηράκος, Ματίγια.

Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Τσίκα, Παπασάββας (81′ Καλαμβόκης), Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος (81′ Κεραμίδας), Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Θωμαΐδης (64′ Ίννος), Ορτιγκόσα (72′ Τζούντα Γκαρσία), Μπλανκ Καζάου.

Παναργειακός - Χανιά 0-1

Μόνο τη νίκη ήθελαν τα Χανιά για να πάρουν μια ανάσα στην αντεπίθεση που επιχειρούν για να προλάβουν την παραμονή και την πέτυχαν στην έδρα του ουραγού Παναργειακού. Οι Κρητικοί με ένα μακρινό σουτ του Βάρντιτς στο 27' πανηγύρισαν το τρίποντο (0-1) στο Άργος και διατηρούν τις ελπίδες τους, αν και παραμένουν επτά βαθμούς κάτω από τη ζώνη. Πάντως ο Παναργειακός θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει και να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης καθώς στο 71' ο Ναλιτζής είδε την μπάλα να σταματάει μετά από σουτ που επιχείρησε στο δοκάρι του Στογιάνοβιτς.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Παναγιώτου (56′ Καρυπίδης), Αρμένης, Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Νταμάκ (84′ Καμενί), Μυρτολλάρι (56′ Καπετάνος), Τσάνι, Ναλιτζής, Ντιαλό (66′ Σκόνδρας), Πάνος (66′ Χαλβατζίου).

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Βαλεριάνος, Κοπάς, Διαμαντής (75′ Τάργκοτ), Λάμτσε, Ντιαμπί, Μπουλμάγκα (20′ λ.τ Βάρντιτς), Λόπες (61′ Παναγιωτούδης), Οτσοβέτζι (75′ Κουτρουμπής), Ιωαννίδης.

Η βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 18

2. Athens Kallithea 16

------------------------------

3. Αιγάλεω 12

4. Ηλιούπολη 11

5. Χανιά 9

6. Παναργειακός 3

