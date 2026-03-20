Η ΠΑΕ Ηρακλής δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο με την κυρία Χάιδω προκειμένου να καλέσει τον κόσμο στο γήπεδο για τη φιέστα ανόδου (22/3).

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να στήσει πάρτι στο Καυτανζόγλειο με αφορμή την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσκαλώντας τους φιλάθλους του στο γήπεδο για το ματς απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (22/3).

Ο Γηραιός επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να πείσει άπαντες να δώσουν το «παρών» κοινοποιώντας ένα backstage βίντεο από τη συνάντηση της κυρίας Χάιδως με τους παίκτες της ομάδας και τον Γιώργο Πετράκη.

Η πιο πιστή φίλαθλος του Ηρακλή είναι η προσωποποίηση της αγάπης προς την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την ΠΑΕ να συνοδεύει το συγκινητικό αυτό βίντεο με την εξής λεζάντα:

«Η αγάπη δεν αλλάζει, δεν φεύγει, δεν ξεθωριάζει. Μένει. Την Κυριακή, όλοι εκεί».