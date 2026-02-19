Ψύχας: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο στα κυανέρυθρα, να προστατεύσουμε την ομάδα»

Το κάλεσμα του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Πανιώνιος, Βασίλη Ψύχα, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρκό και της «κούρσας» ανόδου.

Ο Πανιώνιος με το θρίαμβο του στην Καλαμάτα έβαλε «φωτιά» στην κούρσα ανόδου στο Νότιο Όμιλο της Super League 2, όμως η Μαύρη Θύελλα παραμένει στην κορυφή ούσα υπέρτερη στην ισοβαθμία. Συνεπώς ο Ιστορικός πρέπει να δείξει το ίδιο πρόσωπο στους πέντε ερχομενους τελικούς και σε αυτό το πλαίσιο ο Βασίλης Ψύχας έστειλε το μήνυμα του ενόψει του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο αντιπρόεδρος της «κυανέρυθρης» ΠΑΕ έκανε κάλεσμα στον κόσμο, ενώ τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς. Αξιοσημείωτο πως η γενική είσοδος στον αγώνα με τη Μαρκό θα είναι στα 10 ευρώ.

Η δήλωση του Βασίλη Ψύχα

«Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς. Ομάδα και κόσμος είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και όλοι μαζί πάμε να παλέψουμε για τον μεγάλο μας στόχο, την άνοδο στη Super League.

Μπροστά μας έχουμε πέντε τελικούς. Ξεκινώντας από την αναμέτρηση με τη Μαρκό, κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό και απαιτεί τη στήριξη όλων.

Θέλουμε να δούμε ένα γήπεδο γεμάτο στα κυανέρυθρα, ώστε ο κόσμος να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα. Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ όρισε τιμή εισιτηρίου μόλις 10€ στη μεγαλύτερη θύρα του γηπέδου, ώστε να μπορέσουν όλοι να βρεθούν δίπλα στην ομάδα.

Παράλληλα, είναι χρέος όλων μας, φιλάθλων και διοίκησης, να προστατεύσουμε την έδρα μας και να αποφύγουμε οποιαδήποτε τιμωρία που θα στερήσει δύναμη από την ομάδα.

Όλοι μαζί, μέχρι το τέλος».