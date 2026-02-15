Ο Πανιώνιος με γκολ των Κρητικού, Κιάκου νίκησε 2-0 την Καλαμάτα στην έδρα της και πλέον βλέπει την άνοδο στη Super League!

Ο Πανιώνιος θριάμβευσε στο ντέρμπι της Καλαμάτας μέσα στην Παραλία και πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ονειρεύεται την επιστροφή στη Super League!

H Καλαμάτα μπήκε στα playoffs αήττητη, αφού μετρούσε 16 νίκες και 2 ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια, ενώ ο Πανιώνιος είχε 13-4-1. Οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη, ωστόσο, στην πρεμιέρα των playoffs έβγαλαν ψυχή και πανηγύρισαν σπουδαία νίκη με 2-0 με γκολ των Κρητικού, Κιάκου και φυσικά έχουν κάθε λόγο να κάνουν όνειρα για άνοδο. Στο άλλο ματς Μαρκό και Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2

Η πρώτη φάση στο ντέρμπι ήταν για τον Πανιώνιο. Στο 4' η κεφαλιά του Μωραϊτη στο πρώτο δοκάρι ήταν άστοχη, ενώ η πρώτη τελική για την Καλαμάτα ήταν στο 9', όταν το μακρινό σουτ του Βαφέα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Στο 14' ο Πανιώνιος άγγιξε το γκολ, ωστόσο, το γυριστό του Μωραϊτη ήταν άστοχο κι ενώ ο Γκέλιος είχε βγει αρκετά μέτρα από την εστία του. Στο 18' μακρινό σουτ του Τάχατου μπλόκαρε ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο 23' απέκρουσε δύσκολα το μακρινό σουτ του Τσέλιου. Στο 28' έφτασε η Καλαμάτα κοντά στο γκολ. Ο Μορέιρα βγήκε στην πλάτη της άμυνας, εκτέλετε πέφτοντας στο χορτάρι κι αστόχησε. Στο 35' φάουλ του Παπαγεωργίου έφυγε άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον Πανιώνιο! Στο 53' οι Νεοσμυρνιώτες βγήκαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση με τέσσερις παίκτες έναντι δύο, ο Ντίαζ γύρισε από δεξιά στον Κρητικό κι αυτός από το ύψος του πέναλτι νίκησε για τον Γκέλιο για το 1-0 του Πανιωνίου.

Σ' εκείνο το σημείο η ομάδα της Μεσσηνίας επιχείρησε ν' απαντήσει και ο Πανιώνιος φυσικά επιδίωξε να υπερασπιστεί το προβάδισμα. Στο 60' κεφαλιά του Μιράντα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 70' φάουλ του Μιράντα έφυγε επίσης πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου, ενώ στο 71' ξανά ο Μιράντα ήταν άστοχος σε σουτ εκτός περιοχής. Στο 76' αστόχησε ο Βαφέας σε φάση διαρκείας.

Στο 97' ο Γιαννακόπουλος έβγαλε εντυπωσιακά το ψαλιδάκι του Βαφέα και στο 99' έγινε το 2-0 για τον Πανιώνιο, ενώ η Καλαμάτα ήταν στην επίθεση για να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης.

Στην αντεπίθεση ο Γιάκοβλεφ από αριστερά πλάσαρε, η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι κι ο Κιάκος πήρε το... ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 2-0.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Τάχατος, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (57' Μάντζης), Μπονέτο, Μορέιρα (67' Κωτσόπουλος), Τσέλιος (86' Μ. Μορέιρα).

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς (62' Κιάκος), Μπελμόντ, Ντίας (84' Στούπης), Παπαγεωργίου, Κρητικός (62' Γιάκοβλεφ), Φοκάμ (87' Βοϊλης), Μωραΐτης.

Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 1-1

Ο Ολυμπιακός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του στην έδρα της Μαρκό, αλλά η γηπεδούχος στο 96' βρήκε το γκολ για το τελικό 1-1 και τον βαθμό, στην πρεμιέρα των playoffs με σκόρερ τον τερματοφύλακά της! Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» σημείωσε ο Μαρτίνης στο 64' με σουτ.

Στο 74' ο γκολκίπερ Θεοδωράκης πήρε τη θέση του Αυγερινού που τραυματίστηκε και στο 96' με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ διαμόρφωσε το τελικό 1-1!

Μαρκό: Αυγερινός (74' λ.τρ. Θεοδωράκης), Τσάκνης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης (65' Μεντόζα), Σμάλης, Οικονομίδης, Νεκούλ (57' Κωνσταντακόπουλος), Σεμπά, Μιούλερ (73' Γιόχανσον), Αλεξόπουλος.

Ολυμπιακός Β': Κουράκλης, Κουτσίδης, Γκοτζαμανίδης (72' Τανούλης), Κουτσογούλας (61' Βαλμπουενά), Τουφάκης, Λιάτσος (46' Φίλης), Μαρτίνης, Θαρθάνα, Λώλης (61' Αργυρίου), Ζουγλής, Μπιλάλ.

Αποτελέσματα playoffs ανόδου

Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2

Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 1-1

Η βαθμολογία

1. Πανιώνιος 25

2. Καλαμάτα 25

3. Μαρκό 17

4. Ολυμπιακός Β' 15

