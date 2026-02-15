Οι παίκτες του Πανιωνίου έφτασαν στη Νέα Σμύρνη λίγο πριν τις 22:00 και γνώρισαν αποθεωτική υποδοχή για τη σπουδαία νίκη στην Καλαμάτα.

Ο Πανιώνιος έβαλε «φωτιά» στην κούρσα ανόδου από το Νότιο Όμιλο της Super League 2. Ο Ιστορικός θριάμβευσε στην έδρα της Καλαμάτας με 2-0 και πλέον ισοβαθμεί στην κορυφή, με τη Μαύρη Θύελλα να υπερτερεί ως πρώτη της κανονικής διάρκειας.

Η αποστολή των Κυανέρυθρων έφτασε στη Νέα Σμύρνη περίπου στις 22:00 και γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από φίλους της ομάδας, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Πανιωνίου και έκαναν τη... νύχτα - μέρα με καπνογόνα.