Super League 2: Την Κυριακή και με κόσμο το Νίκη Βόλου - Ηρακλής
Αλλαγή δεδομένων στο ντέρμπι του Ηρακλή με τη Νίκη Βόλου για τον βόρειο Όμιλο της Super League 2. Ο αγώνας του «Παντελής Μαγουλάς» ήταν να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω σχετικής τιμωρίας των Θεσσαλών, όμως τελικά οι Βολιώτες πήραν αναστολή και θα έχουν τον κόσμο στον πλευρό τους.
Ο Γηραίος είναι στην κορυφή του Ομίλου με 25 βαθμούς, στο +4 από τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι αγώνες του Βορρά θα γίνουν την Κυριακή (22/2, 15:00) και τα ματς του Νότου το Σάββατο (21/2, 15:00).
Super League 2 - Νότος
Play Offs (21/2, 15:00)
- Oλυμπιακός Β' - Καλαμάτα, Mega News
- Πανιώνιος - Μαρκό, Action 24
Play Outs (21/2, 15:00)
- Athens Kallithea - Ηλιούπολη, Mega News
- Παναργειακός - Χανιά
- Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
Super League 2 - Βορράς
Play Offs (22/2, 15:00)
- Νίκη Βόλου - Ηρακλής, Action 24
- Αστέρας Β' AKTOR - Αναγέννηση Καρδίτσας
Play Outs (22/2, 15:00)
- ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β'
- Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός
- Καβάλα - Καμπανιακός
