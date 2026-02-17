Η Νίκη Βόλου πήρε αναστολή στην ποινή έδρας της και θα υποδεχτεί με κόσμο τον Ηρακλή. Το πρόγραμμα των Play Offs και των Play Outs της Super League 2.

Αλλαγή δεδομένων στο ντέρμπι του Ηρακλή με τη Νίκη Βόλου για τον βόρειο Όμιλο της Super League 2. Ο αγώνας του «Παντελής Μαγουλάς» ήταν να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω σχετικής τιμωρίας των Θεσσαλών, όμως τελικά οι Βολιώτες πήραν αναστολή και θα έχουν τον κόσμο στον πλευρό τους.

Ο Γηραίος είναι στην κορυφή του Ομίλου με 25 βαθμούς, στο +4 από τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι αγώνες του Βορρά θα γίνουν την Κυριακή (22/2, 15:00) και τα ματς του Νότου το Σάββατο (21/2, 15:00).

Super League 2 - Νότος

Play Offs (21/2, 15:00)

Oλυμπιακός Β' - Καλαμάτα, Mega News

Πανιώνιος - Μαρκό, Action 24

Play Outs (21/2, 15:00)

Athens Kallithea - Ηλιούπολη, Mega News

Παναργειακός - Χανιά

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

Super League 2 - Βορράς

Play Offs (22/2, 15:00)

Νίκη Βόλου - Ηρακλής, Action 24

Αστέρας Β' AKTOR - Αναγέννηση Καρδίτσας

Play Outs (22/2, 15:00)