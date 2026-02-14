Για την 1η αγωνιστική των Play Off του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Β' AKTOR και ξέφυγε στο +4 από Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου (0-0).

Ιδανική εκκίνηση στα Play Off του Βορείου Ομίλου της Super League 2 για τον Ηρακλή. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη νίκησε τον Αστέρα Β' AKTOR στη Θεσσαλονίκη με 2-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στην Καρδίτσα μεταξύ της Αναγέννησης και της Νίκης Βόλου (0-0) ξέφυγε στο +4 από τους δυο «διώκτες» της.

O πρωτοπόρος του Βορρά, Ηρακλής, έκανε το... καθήκον του, καθώς επικράτησε του Αστέρα Β' AKTOR στο Καυτανζόγλειο με 2-0. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 12ο λεπτ, όταν ο δανεικός από την Κηφισιά, Παναγιώτης Τζίμας, έκανε τη σέντρα και ο Μάναλης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Οι Αρκάδες είχαν την ευκαιρία τους να ισοφαρίσουν με τον Καλλαντζή στο 23', όμως ο Στουρνάρας απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του με το πόδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γηραιός βρήκε γρήγορα το δεύτερο γκολ, μέσω στατικής φάσης. Στο 56' ο Ντέλετιτς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τσάκλα με σουτ έκανε το 2-0.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν καλή στιγμή για τρίτο γκολ στο 78ο λεπτό. Σέντρα Κατσίκα από τα δεξιά, κεφαλιά του Μάναλη, ο Αρχοντακάκης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά το σουτ του Κυνηγόπουλου κόντραρε και βγήκε κόρνερ, με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής, Tσάκλα, Εραμούσπε, Κράιντς, Χάμοντ (72′ Παναγιωτίδης), Τζίμας (72′ Κυνηγόπουλος), Ντέλετιτς (89′ Τσιντώνης), Ουάρντα (89′ Ντόβενταν), Μάναλης (79′ Κούστα).

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Αρχοντάκης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος (70′ Ντερβίση), Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Φρόκου, Μπουλούλης, Καλλαντζή, Φερνάντεζ (70′ Αλμύρας), Σιμόνι (70′ Κάλα), Κεδίκογλου (74′ Γραμμένος).

Ισοπαλία σαν... ήττα για Aναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) και πλέον είναι στο +4 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή.

Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν στο 10ο δευτερόλεπτο. Ο Τζανετόπουλος έκανε λάθος, ο Καμπετσής έκλεψε και πλάσαρε, ο Γκαραβέλης απέκρουσε, ο Βλαχομήτρος πλάσαρε σε κενή εστία αλλά ο Τζανετόπουλος... εξιλεώθηκε για το λάθος του, καθώς έδιωξε πάνω από τη γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν αριθμητικό μειονέκτημα από το 24ο λεπτό, καθώς ο Βίκτορ Φερνάντεθ αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε τέσσερα λεπτά, με τη δεύτερη να είναι για θέατρο. Οι Βολιώτες παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα είχαν τις καλύτερες φάσεις για να ανοίξουν το σκορ, στο 40ο λεπτό και στο 44ο, όμως σε αμφότερες ο Μπαλωμένος νίκησε τον Τζανετόπουλο.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (65′ λ.τ Σοΐρι), Μουστακόπουλος (70′ Μπαλτάς), Βλαχομήτρος, Πολέτο (57′ Καρίμ), Μπούσης (46′ Κλαβέρια), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο, Καμπετσής.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας (53′ λ.τ Πασαλίδης), Σίλβα, Πλέγας (74′ Έππας), Πέττας (86′ Γιακουμάκης), Φερνάντες, Λώλης (74′ Κιβρακίδης), Λουκίνας (86′ Λέο).



Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

1η αγωνιστική Play Off

Ηρακλής - Αστέρας Β' AKTOR 2-0

Aναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-0

Βαθμολογία

Ηρακλής 25 Aναγέννηση Καρδίτσας 21 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας Β' AKTOR16

