Καλαμάτα - Πανιώνιος: Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών της ανόδου
Ο Πανιώνιος έβαλε «φωτιά» στη μάχη ανόδου από τον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Ο Ιστορικός θριάμβευσε στην Καλαμάτα με 2-0 και «έπιασε» τη Μαύρη Θύελλα στους 25 βαθμούς, με τους Καλαματιανούς να υπερέχουν στην ισοβαθμία, λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια.
Οι δυο ομάδες θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για την άνοδο, η οποία θα κριθεί στις επόμενενες πέντε αγωνιστικές. Οι διεκδικήτριες θα «συναντηθούν» ξανά στη Νέα Σμύρνη την 4η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα Καλαμάτας και Πανιωνίου
2η Αγωνιστική:
Δείτε ΕπίσηςΚαλαμάτα - Πανιώνιος 0-2: Τα highlights του αγώνα
- Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
- Πανιώνιος - Μαρκό
3η Αγωνιστική:
- Καλαμάτα – Μαρκό
- Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
4η Αγωνιστική:
- Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η Αγωνιστική:
- Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
- Μαρκό – Πανιώνιος
6η Αγωνιστική:
- Μαρκό – Καλαμάτα
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.