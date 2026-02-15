Τα πέντε παιχνίδια Καλαμάτας και Πανιωνίου στα Play Off της Super League 2 που θα κρίνουν τη «μάχη» της ανόδου.

Ο Πανιώνιος έβαλε «φωτιά» στη μάχη ανόδου από τον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Ο Ιστορικός θριάμβευσε στην Καλαμάτα με 2-0 και «έπιασε» τη Μαύρη Θύελλα στους 25 βαθμούς, με τους Καλαματιανούς να υπερέχουν στην ισοβαθμία, λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια.

Οι δυο ομάδες θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για την άνοδο, η οποία θα κριθεί στις επόμενενες πέντε αγωνιστικές. Οι διεκδικήτριες θα «συναντηθούν» ξανά στη Νέα Σμύρνη την 4η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα Καλαμάτας και Πανιωνίου

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

Πανιώνιος - Μαρκό

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Μαρκό

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η Αγωνιστική: