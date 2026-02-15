Ο Πανιώνιος πήρε προβάδισμα στο 53ο λεπτό του εκτός έδρας ντέρμπι με την Καλαμάτα, χάρη σε γκολ του Κρητικού.

Ο Πανιώνιος «σόκαρε» την Καλαμάτα, καθώς πήρε προβάδισμα στο μεταξύ τους ντέρμπι για την πρώτη αγωνιστική των Play Off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Στο 53ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση έπειτα από κόρνερ της Μαύρης Θύελλας, ο Ντίας πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Φοκάμ, ο Ντίας πήρε ξανά την μπάλα και «σέρβιρε» στον Κρητικό, ο οποίος νίκησε τον Γκέλιο σε τετ α τετ για το 0-1.

Ο επιθετικός του Ιστορικού κατά τον πανηγυρισμό του ζήτησε... σιωπή και ο διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα, καθώς θεώρησε προκλητικό τον πανηγυρισμό του.

Θυμίζουμε πως εάν οι Νεοσμυρνιώτες πάρουν «διπλό» στην Παραλία θα «πιάσουν» τους Καλαματιανούς στους 25 βαθμούς, με τη Μαύρη Θύελλα να υπερέχει στην ισοβαθμία, ως πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας.