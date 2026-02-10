Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε Play Offs και Play Outs

Βασίλης Μπαλατσός
Καλαμάτα - Πανιώνιος

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στα Play Offs και στα Play Outs της Super League 2 που ξεκινούν το προσεχές σαββατοκύριακο.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα με τις μέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων σε Play Offs και Play Outs σε Βόρειο και Νότιο Όμιλο στη Super League 2 που ξεκινάνε αυτό το σαββατοκύριακο.

Τα ματς του Βορείου Ομίλου θα λάβουν χώρα το Σάββατο (14/2) και τα παιχνίδια του Νοτίου Ομίλου την Κυριακή (15/2). Σέντρα όλων των αναμετρήσεων στις 15:00.

Βόρειος όμιλος

Σάββατο 14/2

PLAY OFFS

 

ΗΡΑΚΛΗΣ – Αστέρας Τρίπολης Β , KAYTANZOΓΛΕΙΟ
ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ACTION 24

PLAY OUTS

ΠΑΟΚ Β – ΚΑΒΑΛΑ , ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
KAMΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ MEGA NEWS

Νότιος όμιλος

Κυριακή 15/2

PLAY OFFS

ΜΑΡΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕGA NEWS
KAΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ACTION 24

PLAY OUTS

HΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΝΙΑ -ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
AIΓΑΛΕΩ – ATHENS KALLITHEA, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ “ΜΙΧ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ”

@Photo credits: INTIME
     

