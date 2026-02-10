Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε Play Offs και Play Outs
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα με τις μέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων σε Play Offs και Play Outs σε Βόρειο και Νότιο Όμιλο στη Super League 2 που ξεκινάνε αυτό το σαββατοκύριακο.
Τα ματς του Βορείου Ομίλου θα λάβουν χώρα το Σάββατο (14/2) και τα παιχνίδια του Νοτίου Ομίλου την Κυριακή (15/2). Σέντρα όλων των αναμετρήσεων στις 15:00.
Βόρειος όμιλος
Σάββατο 14/2
PLAY OFFS
ΗΡΑΚΛΗΣ – Αστέρας Τρίπολης Β , KAYTANZOΓΛΕΙΟ
ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ACTION 24
PLAY OUTS
ΠΑΟΚ Β – ΚΑΒΑΛΑ , ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
KAMΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ MEGA NEWS
Νότιος όμιλος
Κυριακή 15/2
PLAY OFFS
ΜΑΡΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕGA NEWS
KAΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ACTION 24
PLAY OUTS
HΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΝΙΑ -ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
AIΓΑΛΕΩ – ATHENS KALLITHEA, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ “ΜΙΧ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ”
