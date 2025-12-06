Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπλόκαρε τη Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας που έκανε περίπατο επί του Καμπανιακού πέρασε στην κορυφή.

Η Νίκη Βόλου μετά την ισοπαλία εντός έδρας με την Αναγέννηση Καρδίτσας στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, ταξίδεψε στα Γιάννινα για ν' αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ για την 13η αγωνιστική της Super League 2.

Οι μαχητικοί Ηπειρώτες υποχρέωσαν τη Νίκη Βόλου με το 1-1 σε νέα απώλεια βαθμών κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν περίπατο επί του Καμπανιακού, επικράτησαν 3-0 και πέρασαν στην κορυφή με ματς περισσότερο από τον Ηρακλή. Νωρίτερα, Αστέρας Β' και ΠΑΟΚ Β' ήρθαν ισόπαλοι 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στο 18' έκαναν το 1-0 με σουτ του Λουκίνα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, όμως, το έβαλε κάτω και με σουτ του Μπουλάρι στο 55' έκανε το 1-1, σκορ που ήταν και το τελικό.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές, Δούμας, Παναγιώτου, Παυλίδης (29′ Λύγκας), Ναούμης, Μπρκλιάτσα (84′ Δόσης), Συμεωνίδης (66′ Αριγίμπι), Κρυπαράκος (84′ Αθανασίου), Πατρινός, Μπουλάρι (84′ Κόντε).

Νίκη Βόλου (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Κιβρακίδης, Μπαξεβάνος, Ντιαλόσι, Τζανετόπουλος (67′ Γκαντέλιο), Έππας (65′ Βοντχάνελ), Σίλβα, Στοΐλκοβιτς (84′ Σαποβάλοφ), Γιακουμάκης (65′ Βουτσάς), Λώλης, Λουκίνας.

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε για να καθαρίσει τον Καμπανιακό εκτός έδρας η Αναγέννηση Καρδίτσας και να σκαρφαλώσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την γκέλα της Νίκης Βόλου.

Στο 8' ο Καρίμ άνοιξε το σκορ, στο 34' ο Πολέτο με σουτ σημείωσε το 2-0 και στο 45' ο Καμπετσής διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ο Καμπετσής είχε και σουτ στο δεξί δοκάρι του Γιακουμή στο 36', ενώ στο 75' οι νικητές έφτασαν κοντά σε ένα ακόμα γκολ, αλλά το σουτ του Νικολιά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιακουμή.

Καμπανιακός (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος, Π. Καθάριος (18' λ.τ Καράδαλης), Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Πολύζος (33' Σαρβανίδης), Ν. Καθάριος (60' Μυγδαλιάς), Τσαπακίδης (46' Καράκουτης), Ρόβας, Δερμιτζάκης (60' Αλμπάνης).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τιμόθεος Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (69' Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (69' Νικολιάς), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (54' Μπάλτας), Στίκας, Καρίμ (54' Μανουσάκης), Καμπετσής (84' Νινίκας), Τίντε.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 6/12/25

Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΟΚ Β' 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αναγ. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7/12/25

Μακεδονικός - Καβάλα 13:00

Νέστος Χρυσ. - Ηρακλής 15:00

Η βαθμολογία

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. Ηρακλής 27

4. Αστέρας Aktor Β' 27

-----------------------------------

5. ΠΑΟΚ Β' 15

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5