Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' 3-1: Δεν σταματά πουθενά το... τρένο της «Μαύρης Θύελλας»
Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι έφτασε κοντά στο γκολ αλλά τόσο η προσπάθεια του Παμλίδη που εξουδετερώθηκε από τον Έξαρχο όσο και του Βαφέα που κατέληξε άουτ, δεν έβαλαν σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.
Στο 26ο λεπτό, η Καλαμάτα βγήκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Μορέιρα πήγε να εκτελέσει στην περιοχή αλλά ο Αργυρίου έκανε το τάκλιν και ανέτρεψε τον εξτρέμ των γηπεδούχων. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Παμλίδης το μετέτρεψε σε γκολ φτάνοντας τα 10 τέρματα σε 13 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν από τον Ντιμπί Κεϊτά, ο οποίος δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στο 41' καθώς το σουτ έφυγε άουτ.
Στο δεύτερο μέρος, η Καλαμάτα βρήκε και δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, ο Μάντζης πήρε δύσκολα την κεφαλιά στην περιοχή και νίκησε τον Έξαρχο κάνοντας το 2-0 στο 54ο λεπτό. Αυτή τη φορά ο Κεϊτά βρήκε την απάντηση και μάλιστα με εντυπωσιακό γκολ.
Ο νεαρός επιθετικός πήρε την μπάλα στα δεξιά, την έφερε στο αριστερό και μία οβίδα έξω από την περιοχή νίκησε τον Γκέλιο μειώνοντας σε 2-1 στο 59ο λεπτό. Παρά την πίεση των «ερυθρολεύκων», οι γηπεδούχοι βρήκαν εκ νέου το γκολ που ανέβασε τη διαφορά στα δύο τέρματα.
Ο Βαφέας πήδηξε πιο ψηλά από όλους μετά την εκτέλεση του φάουλ και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 3-1 στο 69ο λεπτό. Στο 90ο λεπτό, ο Κουτσογούλας απείλησε από μακριά, ο Γκέλιος απέκρουσε με δυσκολία και στη συνέχεια νίκησε και τον Λώλη που προσπάθησε από κοντά να πάρει το ριμπάουντ.
Ο Έλληνας κίπερ χρειάστηκε να επέμβει και στο 90+1' όταν ο Μπιλάλ πάτησε περιοχή και έκανε το σουτ αλλά το εξουδετέρωσε και κράτησε το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ (46′ Κατάλντι), Τσέλιος (85′ Ντιγκινί), Παμλίδης (85′ Σπυράκος), Μάντζης (64′ Κωτσόπουλος), Μιράντα (64′ Μορέιρα).
Ολυμπιακός Β': Έξαρχος, Μπιλάλ, Λιάτσος (83′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πλειώνης (65′ Φίλης), Κεϊτά, Πνευμονίδης, Τουφάκης (65′ Ζουγλής), Αργυρίου, Κουτσίδης (65′ Γκοτζαμανίδης).
Αποτελέσματα
Σάββατο 6/12
Καλαμάτα - Ολυμπιακός 3-1
Κυριακή 7/12
Πανιώνιος - Μαρκό 14:00
Athens Kallithea - Χανιά 15:00
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 15:00
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 15:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 35**
2. Πανιώνιος 30
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 17
-----------------------
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Ολυμπιακός Β' 14
7. Αιγάλεω 11*
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
* Το Αιγάλεω έχει ένα ματς λιγότερο
** Παιχνίδι περισσότερο η Καλαμάτα
