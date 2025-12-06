Η εντυπωσιακή Καλαμάτα συνεχίζει να οδεύει προς την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια καθώς επικράτησε και του Ολυμπιακού Β' με 3-1 για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι έφτασε κοντά στο γκολ αλλά τόσο η προσπάθεια του Παμλίδη που εξουδετερώθηκε από τον Έξαρχο όσο και του Βαφέα που κατέληξε άουτ, δεν έβαλαν σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.

Στο 26ο λεπτό, η Καλαμάτα βγήκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Μορέιρα πήγε να εκτελέσει στην περιοχή αλλά ο Αργυρίου έκανε το τάκλιν και ανέτρεψε τον εξτρέμ των γηπεδούχων. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Παμλίδης το μετέτρεψε σε γκολ φτάνοντας τα 10 τέρματα σε 13 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν από τον Ντιμπί Κεϊτά, ο οποίος δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στο 41' καθώς το σουτ έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, η Καλαμάτα βρήκε και δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, ο Μάντζης πήρε δύσκολα την κεφαλιά στην περιοχή και νίκησε τον Έξαρχο κάνοντας το 2-0 στο 54ο λεπτό. Αυτή τη φορά ο Κεϊτά βρήκε την απάντηση και μάλιστα με εντυπωσιακό γκολ.

Ο νεαρός επιθετικός πήρε την μπάλα στα δεξιά, την έφερε στο αριστερό και μία οβίδα έξω από την περιοχή νίκησε τον Γκέλιο μειώνοντας σε 2-1 στο 59ο λεπτό. Παρά την πίεση των «ερυθρολεύκων», οι γηπεδούχοι βρήκαν εκ νέου το γκολ που ανέβασε τη διαφορά στα δύο τέρματα.

Ο Βαφέας πήδηξε πιο ψηλά από όλους μετά την εκτέλεση του φάουλ και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 3-1 στο 69ο λεπτό. Στο 90ο λεπτό, ο Κουτσογούλας απείλησε από μακριά, ο Γκέλιος απέκρουσε με δυσκολία και στη συνέχεια νίκησε και τον Λώλη που προσπάθησε από κοντά να πάρει το ριμπάουντ.

Ο Έλληνας κίπερ χρειάστηκε να επέμβει και στο 90+1' όταν ο Μπιλάλ πάτησε περιοχή και έκανε το σουτ αλλά το εξουδετέρωσε και κράτησε το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ (46′ Κατάλντι), Τσέλιος (85′ Ντιγκινί), Παμλίδης (85′ Σπυράκος), Μάντζης (64′ Κωτσόπουλος), Μιράντα (64′ Μορέιρα).

Ολυμπιακός Β': Έξαρχος, Μπιλάλ, Λιάτσος (83′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πλειώνης (65′ Φίλης), Κεϊτά, Πνευμονίδης, Τουφάκης (65′ Ζουγλής), Αργυρίου, Κουτσίδης (65′ Γκοτζαμανίδης).

Αποτελέσματα

Σάββατο 6/12

Καλαμάτα - Ολυμπιακός 3-1

Κυριακή 7/12

Πανιώνιος - Μαρκό 14:00

Athens Kallithea - Χανιά 15:00

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 15:00

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35**

2. Πανιώνιος 30

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

-----------------------

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β' 14

7. Αιγάλεω 11*

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4



* Το Αιγάλεω έχει ένα ματς λιγότερο

** Παιχνίδι περισσότερο η Καλαμάτα