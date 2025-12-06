Αστέρας Τρίπολης Β και ΠΑΟΚ Β ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι στη 13η αγωνιστική της Superleague 2, με τους Αρκάδες να συνεχίζουν το αήττητο σερί τους στα τελευταία παιχνίδια.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα Β Aktor και ΠΑΟΚ Β για τη 13η αγωνιστική της Superleague 2. Σιμόνι και Κοσίδης ήταν οι δύο σκόρερ του παιχνιδιού, που διεξήχθη στο Περιστέρι με το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου να βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας στον βόρειο όμιλο.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στο ματς με μεγαλύτερη ένταση αλλά οι Αρκάδες ήταν εκείνοι που άγγιξαν το γκολ στο 25'. Ο Φρίμπονγκ δοκίμασε ένα σουτ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι, με την μπάλα να βρίσκει και να καταλήγει σε κόρνερ.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 31’, οι γηπεδούχοι μετουσίωσαν την πίεσή τους σε γκολ. Ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ Β έδωσε την ευκαιρία στον Σιμόνι να κλέψει την μπάλα και να βγει μόνος του προς την αντίπαλη εστία. Ο ίδιος εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και γράφοντας το 1-0.

Στο 56’, ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει χάνοντας μία μεγάλη ευκαιρία. Ο Τσιφούτης εκτέλεσε το στημένο, ο Κοσίδης πήδηξε κι έκανε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 65' ο Μούστμα κέρδισε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο Κοσίδης. Ο 23χρονος ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έκανε το 1-1 στο 67'. Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα (90+2'), ο Μπουλούλης δοκίμασε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ωστόσο ο Νικολακούλης μπλόκαρε και αποσόβησε τον κίνδυνο.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Αστέρας Β Aktor (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμύρας, Μπουλούλης, Φρόκου, Φρίμπονγκ (73′ Κεδίκογλου), Σιμόνι, Γραμμένος (60′ Φερνάντεθ).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Κωττάς, Απιατσιόνακ, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος (68′ Κουλούρης), Τσιφούτης (84′ Αδάμ), Μούστμα (68′ Κανίς), Μπάλντε (84′ Ίκομπονγκ).

Η βαθμολογία στον Βόρειο Όμιλο

1. Νίκη Βόλου 30

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3. Ηρακλής 28

4. Αστέρας Τρίπολης Β 27

5. ΠΑΟΚ Β 15

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. Καμπανιακός 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 8

10. Μακεδονικός 5