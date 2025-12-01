Το αλαλούμ στον Ηρακλή συνεχίζεται, η απάντηση του Στράτου Ευγενίου στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Ο «πόλεμος» στον Ηρακλή μεταξύ του Στράτου Ευγενίου και του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Μονεμβασιώτη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι θα κυνηγήσει τον Ευγενίου «μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι», ήρθε η απάντηση του μετόχου της ΠΑΕ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στράτος Ευγενίου:

«Δήλωση-απάντηση του μοναδικού μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Π.Ο. Τρίγλια/Ηρακλής Στράτου Ευγενίου.

Ο προβλέψιμος, λόγω του πρότερου βίου του στο επιχειρείν και στον αθλητισμό, χορηγός του Π.Ο.Τρίγλια/Ηρακλής για μία ακόμη φορά διακρίθηκε στους μονολόγους.

Κατασκεύασε ένα σενάριο που θα το ζήλευε και ο Φώσκολος προκειμένου να πείσει για τις πραξικοπηματικές του μεθόδους. Στην εκτέλεση του σεναρίου, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό το πόσο κακοσκηνοθετημένο ήταν το… «έργο», το «ανέβασε» μεταξύ γνωστών και φίλων. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Οι κάθε είδους συμπαιγνίες και παρασκηνιακές ενέργειες δε θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούν από το φως της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ αλήθειας.

Ο Μεγαλομέτοχος της Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΕ Ευστράτιος Ευγενίου».