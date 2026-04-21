Ο Ηρακλής έχει μπει σε διαδικασία να «χτίσει» την ομάδα της σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League έπειτα από 9 χρόνια απουσίας και θα χρειαστεί τη στήριξη από τον κόσμο του.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Γηραιός έχει θέσει ήδη σε διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φιλάθλων του δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις για κάρτες διαρκείας αξίας έως 500€.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διευκόλυνση της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, εισάγεται νέος τρόπος εξόφλησης.

Για εισιτήρια διαρκείας αξίας έως 500€, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με φυσική παρουσία στα γραφεία της Μίκρας.

Η παράδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της τρίτης δόσης και την έκδοση της αντίστοιχης εξοφλητικής απόδειξης.

Ο Ηρακλής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κόσμο του. Σε κάθε περίοδο, η δύναμη της ομάδας ήταν και παραμένει η στήριξη των φιλάθλων της.

Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλή να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην προσπάθεια, με την ίδια πίστη και παρουσία. Η στήριξή σας αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της επόμενης ημέρας του συλλόγου.

Μαζί συνεχίζουμε.

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά 09:00-17:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2313252908».