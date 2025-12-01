Μονεμβασιώτης: «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, δική μου η πρώτη ευθύνη»

Η συνέντευξη Τύπου του Μονεμβασιώτη για Ευγενίου, την φετινή πορεία του Ηρακλή και η κατάσταση με τους προπονητές.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει τον κόσμο του «Γηραιού» για τα τρέχοντα θέματα του Γηραιού, αγωνιστικά και μη.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Θεσσαλονίκης μίλησε για το θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ευγενίου, αλλά και τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας, με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών αναλαμβάνοντας την ευθύνη πρώτα απ' όλα ο ίδιος για την όλη κατάσταση.

Η συνέντευξη Τύπου του Μονεμβασιώτη

«Αυτή η συνάντηση-ενημέρωση σήμερα φαίνεται να είναι επιβεβλημένη, λόγω των τελευταίων γεγονότων και της παρουσίας του κ. Ευγενίου στον Τύπο.



Όλοι με ξέρατε μέχρι σήμερα ότι ήμουν ο χορηγός της ομάδας και παρακολουθούσα το σχέδιο εξυγίανσης της ομάδας.



Σήμερα βρίσκομαι με την ιδιότητα του νέου προέδρου της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής και του ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει την πλειοψηφία των μετοχών. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη που βρίσκεται κοντά μας.



Τον κάλεσα και ήθελα να έρθει εδώ, πρώτον γιατί ο Ερασιτέχνης εγγυάται κάποια πράγματα στον σύλλογο του Ηρακλή, αλλά και γιατί ήταν παρών στην προσπάθεια που έγινε την εποχή που υπήρχαν διαπραγματεύσεις με τον κ. Ευγενίου.



Επειδή λοιπόν σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρών και τις θυμάται, είναι καλό να είναι εδώ, να ακούσει τι θα πούμε, για τι έχει ακούσει και έχει πει μέχρι σήμερα ο κ. Ευγενίου, που έχει πει πάρα πολλά πράγματα.



Εμείς αποφεύγαμε να μιλήσουμε, γιατί υπήρχε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας. Είχαμε υπογράψει και εμείς και ο κ. Ευγενίου, ότι δεν αποκαλύπτουμε όλες αυτές τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που είχαμε κάνει τότε.



Τώρα λοιπόν επειδή έχει περατωθεί η συμφωνία, έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε ανοιχτά, γιατί δεν δεσμευόμαστε πλέον και να πούμε ό,τι πραγματικά έχει συμβεί.



Τις τελευταίες εβδομάδες η εικόνα της ομάδας μας φαίνεται ότι όλο και χειροτερεύει. Για αυτή την κακή εικόνα, έχουμε ευθύνη όλοι. Και επειδή πάντα ''το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι'', θεωρώ ότι την πρώτη ευθύνη την έχω εγώ.



Μένω σε άλλη πόλη και είμαι μακριά, άρα δεν είμαι πολύ κοντά, όσο θα έπρεπε στην ομάδα, για να μπορώ να λύνω άμεσα τα προβλήματα.



Έχω εμπιστευτεί 3-4 συνεργάτες, οι οποίοι βρίσκονται αντ’ εμού μέσα στην ομάδα, η οποία φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, γιατί αντί να γίνεται καλύτερη, γίνεται χειρότερη.



Η ομάδα πριν λίγες μέρες προσέλαβε τον τρίτο προπονητή, οι δυο πρώτοι προπονητές την ομάδα δεν την βοήθησαν. Ο ένας προπονητής άφησε απροπόνητη την ομάδα και αποχώρησε μόνος του. Ο άλλος προπονητής, αν θυμόσαστε τα παιχνίδια, και όταν ξεκίναγε να κάνει αλλαγές, η ομάδα χειροτέρευε συνέχεια»,



«Τώρα έχουμε τρίτο προπονητή, που παρέλαβε την ομάδα μας πριν λίγες μέρες. Και αντί κάποιοι που είναι εντός του οργανισμού να τον υποδεχτούν και να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν, κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι, γιατί δεν συνέχισαν το πόστο που ήταν λίγες μέρες πριν.



Αυτός είναι και ο λόγος που χάθηκε το αποτέλεσμα χθες (σ.σ. με τον Καμπανιακό). Ο προπονητής έμεινε αβοήθητος να κάνει λάθη.



Το ματς το χάσαμε από τον πάγκο καθαρά, αλλά εμείς δεν ρίχνουμε ευθύνες στον προπονητή, γιατί είναι μόνο τρεις ημέρες.



Ρίχνουμε ευθύνες στον εαυτό μας και τον υπόλοιπο οργανισμό, που βρίσκεται κοντά στην ομάδα, γιατί όφειλαν να έχουν προετοιμάσει τον προπονητή, όφειλαν να τον έχουν βοηθήσει λίγο περισσότερο. Είμαστε πάρα πολύ λυπημένοι, γιατί η ομάδα έχασε ακόμα μια ευκαιρία να ξεφύγει στη βαθμολογία.



Είμαστε λυπημένοι γιατί με αυτό τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα δίνει το δικαίωμα στους αντιπάλους να πιστεύουν ότι αυτοί μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα.



Είμαστε απογοητευμένοι από πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν θέλω να τα απαριθμήσω, γιατί θα μιλάω πάρα πολλή ώρα» και ολοκλήρωσε λέγοντας:



«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε λύση. Και η λύση είναι να βρούμε έναν άνθρωπο για τα αποδυτήρια, τον οποίο να τον σέβονται και να τον φοβούνται. Να τον εκτιμούν και να μπει μια τάξη, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση όπου οι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει το ηθικό τους.



Οι προπονητές που έχουν περάσει δεν τους έχουν βοηθήσει και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρίσιμη καμπή, που αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει ζημιά.



Άρα λοιπόν καλώ και εσάς και τους φίλους της ομάδας μας όλοι να σπεύσουμε πάνω από το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να ”θεραπεύσουμε” τα προβλήματα που έχουν βγει μέσα από την αγωνιστική διαδικασία της ομάδας».