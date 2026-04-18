Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η Superleague, το Τσέλσι - Γιουνάιτεντ και το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Σάββατο σήμερα (18/4) και το αθλητικό τηλεοπτικό μενού είναι αρκετά πλούσιο, με μάχες τόσο στην Ελλάδα και τη Stoiximan Superleague, όσο και στο εξωτερικό.
Η αρχή γίνεται στις 14:30 (Novasports Premier League) με την Μπρέντφορντ να υποδέχεται τη Φούλαμ, ενώ στις 16:00 και στη Stoiximan GBL η Μύκονος φιλοξενεί το Περιστέρι (ΕΡΤ2).
Την ίδια ώρα (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1) υπάρχει και το Μαρούσι - Κολοσσός, αλλά και η μάχη για τη Superleague μεταξύ Κηφισιάς και Αστέρα Τρίπολης (Cosmote Sport 1).
Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports 4) το Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, ενώ στις 18:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ περιμένει τον Λεβαδειακό. Ένα τέταρτο μετά (18:15) επιστρέφουμε στο μπάσκετ με τα Ηρακλής - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2) και Καρδίτσα - Προμηθέας (ΕΡΤ Σπορτς 1), ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 3) στην Ιταλία υπάρχει το ντέρμπι Νάπολι - Λάτσιο.
Την ίδια ώρα (19:00, Novasports 2) ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο και στις 20:30 (Cosmote Sport 1) ο Παναιτωλικός τον Πανσερραϊκό. Οι τελικοί της Novibet Volley League αρχίζουν στις 20:30 (ΕΡΤ2) με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.
Τέλος, στις 22:00 (Novasports Premier League) υπάρχει το ντέρμπι στην Αγγλία ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Μπρέντφορντ - Φούλαμ (14:30, Novasports Premier League)
- Μύκονος - Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2)
- Μαρούσι - Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (16:00, Cosmote Sport 1)
- Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ (16:30, Novasports 3)
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet (17:00, Novasports 4)
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός (18:00, Cosmote Sport 2)
- Ηρακλής - ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ 2)
- Καρδίτσα - Προμηθέας (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Νάπολι - Λάτσιο (19:00, Cosmote Sport 3)
- Άρης - Βόλος (19:00, Novasports 2)
- Τότεναμ - Μπράιτον (19:30, Novasports Prime)
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport 1)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (20:30, ΕΡΤ2)
- Ρόμα - Αταλάντα (21:45, Cosmote Sport 3)
- Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Novasports Premier League)
