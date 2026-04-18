Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (18/4) αθλητικών γεγονότων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σάββατο σήμερα (18/4) και το αθλητικό τηλεοπτικό μενού είναι αρκετά πλούσιο, με μάχες τόσο στην Ελλάδα και τη Stoiximan Superleague, όσο και στο εξωτερικό.

Η αρχή γίνεται στις 14:30 (Novasports Premier League) με την Μπρέντφορντ να υποδέχεται τη Φούλαμ, ενώ στις 16:00 και στη Stoiximan GBL η Μύκονος φιλοξενεί το Περιστέρι (ΕΡΤ2).

Την ίδια ώρα (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1) υπάρχει και το Μαρούσι - Κολοσσός, αλλά και η μάχη για τη Superleague μεταξύ Κηφισιάς και Αστέρα Τρίπολης (Cosmote Sport 1).

Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports 4) το Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, ενώ στις 18:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ περιμένει τον Λεβαδειακό. Ένα τέταρτο μετά (18:15) επιστρέφουμε στο μπάσκετ με τα Ηρακλής - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2) και Καρδίτσα - Προμηθέας (ΕΡΤ Σπορτς 1), ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 3) στην Ιταλία υπάρχει το ντέρμπι Νάπολι - Λάτσιο.

Την ίδια ώρα (19:00, Novasports 2) ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο και στις 20:30 (Cosmote Sport 1) ο Παναιτωλικός τον Πανσερραϊκό. Οι τελικοί της Novibet Volley League αρχίζουν στις 20:30 (ΕΡΤ2) με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Τέλος, στις 22:00 (Novasports Premier League) υπάρχει το ντέρμπι στην Αγγλία ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

