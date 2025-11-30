Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 2-2 εντός έδρας με τον Καμπανιακό.

Ο Ηρακλής υπέπεσε σε γκέλα ολκής στην έδρα του στο ντεμπούτο του Σέρβου τεχνικού Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Ο «γηραιός» ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Καμπανιακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2 κι έχασε την ευκαιρία να πάρει διαφορά από τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, που έμειναν στο 0-0.

Ηρακλής - Καμπανιακός 2-2

Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 6' με σουτ του Κυνηγόπουλου, αλλά ο Καμπανιακός ισοφάρισε στο 28' με σουτ του Ρόβα. Ο Μάναλης στο 51' σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιακουμή κι έτσι δεν έγινε το 2-1. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι σόκαραν τον «γηραιό» και πήραν το προβάδισμα στο 63' με τον Δερμιτζάκη. Ο Εραμούσπε με κεφαλιά έσωσε στο 71' την παρτίδα και ισοφάρισε σε 2-2, που ήταν και το τελικό σκορ.

Ηρακλής (Βίγκνιεβιτς): Στουρνάρας, Αναστασίου (79' Βιτλής), Μαχαίρας (79' Χάινριχ), Μάναλης, Εραμούσπε, Ουές, Ντουρμισάι (59' Κούστα), Κυνηγόπουλος, Τσιντώνης (83' Φοφανά), Χάμοντ, Γιαννούτσος.

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Π. Καθάριος, Χατζηκυριάκος, Καράδαλης, Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Ανανιάδης (75' Τενεκές), Αλμπάνης (59' Μυγδαλιάς), Καράκουτης (59' Τσαπακίδης), Ρόβας (79' Κεσίδης), Δερμιτζάκης.

Νωρίτερα, χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ Νίκης Βόλου και Αναγέννησης Καρδίτσας, παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω αποβολής του τερματοφύλακά τους, Γκαραβέλη. Ο Αστέρας Β' Aktor από την άλλη κέρδισε με ευκολία 3-0 τον Μακεδονικό.

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, η Νίκη Βόλου με την ώθηση και του κόσμου της, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο παιχνίδι και ξεκίνησε να πιέζει την Αναγέννηση. Δυσκολευόταν όμως να δημιουργήσει πολλές τελικές, παρά την προσπάθειά της. Η μεγαλύτερη στιγμή του κλαμπ του Βόλου ήταν αυτή του 21ου λεπτού, όταν ο Τζανετόπουλος σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι της εστίας του Μπαλωμένου από την σέντρα του Έππα.

Όταν δε στο 26ο λεπτό ο Γκαραβέλης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, αφού έπεσε πάνω στον επιθετικό της Αναγέννησης Πολέτο, μετά από άστοχη έξοδο, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.

Αν και στη συνέχεια της φάσης αυτής, η Νίκη Βόλου έβγαλε την καλύτερή της τελική στο πρώτο μέρος από βολέ του τερματοφύλακά της και ατομική προσπάθεια και εκτέλεση του Λώλη, που σούταρε άουτ μέσα από την περιοχή.

Η αριθμητική υπεροχή άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι, όχι όμως στο σκορ με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε στο ημίχρονο με το σκορ στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, όπως και οι φάσεις. Η κάθε ομάδα είχε τις στιγμές της, όμως καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάποια απ' αυτές τις λιγοστές φάσεις που υπήρξαν για να ανοίξει το σκορ.

Στο 76' ο Πέττας σημάδεψε άουτ σουτάροντας από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή της Αναγέννησης. Τέσσερα λεπτά αργότερα έχασε την δική της μεγάλη στιγμή η Αναγέννηση, όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, η μπάλα έφτασε στον Κάσσο μέσα στην περιοχή, εκείνος εκτέλεσε στην κίνηση, αλλά ο Τσέλιος έπεσε και μπλόκαρε.

Κάπως έτσι το ντέρμπι του ομίλου ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-0, με τις δύο ομάδες να είναι μόλις έναν βαθμό πάνω από τον τέταρτο Αστέρα και να περιμένουν το αποτέλεσμα του Ηρακλή για να δουν αν θα αυξηθεί η διαφορά τους από την κορυφή.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο (64' Μπαξεβάνος), Σιούτας, Τζανετόπουλος, Σίλβα (83' Αρίας), Λώλης (83' Βουτσάς), Έππας, Λουκίνας (83' Λουκίνας), Πέττας, Στοΐλκοβιτς (27' Τσέλιος).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (86' Τίντε), Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (49' λ.τ. Ομρανί), Πολέτο, Μπούσης (46' Καρίμ), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Στίκας (77' Μπάλτας), Κάσσος, Καμπετσής (77' Μανουσάκης).

Αστέρας Β' Aktor - Μακεδονικός 3-0

Ο Αστέρας Β' Aktor έκανε τα... απολύτως απαραίτητα στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Μακεδονικό και βρέθηκε να έχει στα χέρια του ένα πολύτιμο προβάδισμα δύο γκολ. Πρώτα στο 7ο λεπτό ο Τερεζίου εκτέλεσε ένα κόρνερ και ο Λάσκαρης σκόραρε με κεφαλιά για το 1-0 κι έπειτα στο 35' ο Γραμμένος σκόραρε από την άσπρη βούλα, μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, έπειτα από ένα κλέψιμο που έκανε σ' ένα γύρισμα προς τα πίσω και ωραία ατομική προσπάθεια, που τελείωσε με ανατροπή του από τον κίπερ των Θεσσαλονικών, Γουναρίδη.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς είχε ελάχιστες καλές στιγμές. Ο Χάγκαν, που μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στην θέση του τραυματία Κεδίκογλου, έκανε την ατομική ενέργεια, άνοιξε την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Γουναρίδης υπολόγισε και πάλι λάθος κι έκανε ξανά πέναλτι. Ο Γραμμένος ανέλαβε ξανά την εκτέλεση στο 79' και σκόραρε και πάλι κάνοντας το 2-0, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, αφού στις δύο στιγμές που είχε η ομάδα του Αντωνόπουλου στις καθυστερήσεις δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλο τέρμα.

Έτσι, ο Aστέρας Β' Aktor, πήγες στους 26 βαθμούς και πλησίασε την πρώτη τριάδα.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Αρχοντακάκης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς (83′ Ρέτσος), Λάσκαρης, Αλμυράς, Φρόκου (83′ Αδαμάκης), Φερνάντεθ (73′ Καλλαντζή), Σιμόνι (73′ Μποτόπουλος), Κεδίκογλου (60′ Χάγκαν), Γραμμένος.

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Κούφας, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ, Καντάβ, Καπνίδης (77′ Νίκος).

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Τ' αποτελέσματα 12η αγωνιστική

Σάββατο 29/11

Kαβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

Αστέρας Β' AKTOR - Μακεδονικός 3-0

Ηρακλής - Καμπανιακός 2-2

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 28

2. Νίκη Βόλου 27

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 27

4. Αστέρας Β' AKTOR 26

------------------------------

5. ΠΑΟΚ Β' 14

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. Καμπανιακός 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 8

10. Μακεδονικός 5