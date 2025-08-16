Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από τους «πολίτες», οι οποίοι έλαβαν επίσημη πρόταση από την Γαλατά.

Το μέλλον του Έντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι δεν μοιάζει να έχει... συνέχεια, καθώς ο Βραζιλιάνος πορτιέρε είναι -βάσει των ρεπορτάζ- εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου, όντας μάλιστα και εκτός αποστολής από τη σημερινή (16/8, 19:30) πρεμιέρα της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στην έδρα της Γουλβς.

Ο 31 ετών τερματοφύλακας που έχει πανηγυρίσει συνολικά 18 τίτλους σε 8 χρόνια παρουσίας του στο «Έτιχαντ», είδε τη διοίκηση της ομάδας να αποκτά τον Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι, ενώ τις τελευταίες ημέρες πολλαπλά δημοσιεύματα συνδέουν τους γαλάζιους του Μάντσεστερ με τον Τζίτζι Ντοναρούμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «πολίτες» έλαβαν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ από τη Γαλατάσαραϊ για τον Έντερσον, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι (2026). Η Σίτι φέρεται να ζητάει περισσότερα χρήματα για να τον παραχωρήσει, γνωρίζοντας πως αν αυτό συμβεί, θα... ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση του Ντοναρούμα, που ήδη έχει αποχαιρετήσει τους φίλους της Παρί.