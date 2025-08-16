Μάντσεστερ Σίτι, μεταγραφές: Έλαβε επίσημη πρόταση από την Γαλατά για Έντερσον
Το μέλλον του Έντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι δεν μοιάζει να έχει... συνέχεια, καθώς ο Βραζιλιάνος πορτιέρε είναι -βάσει των ρεπορτάζ- εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου, όντας μάλιστα και εκτός αποστολής από τη σημερινή (16/8, 19:30) πρεμιέρα της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στην έδρα της Γουλβς.
Ο 31 ετών τερματοφύλακας που έχει πανηγυρίσει συνολικά 18 τίτλους σε 8 χρόνια παρουσίας του στο «Έτιχαντ», είδε τη διοίκηση της ομάδας να αποκτά τον Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι, ενώ τις τελευταίες ημέρες πολλαπλά δημοσιεύματα συνδέουν τους γαλάζιους του Μάντσεστερ με τον Τζίτζι Ντοναρούμα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι «πολίτες» έλαβαν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ από τη Γαλατάσαραϊ για τον Έντερσον, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι (2026). Η Σίτι φέρεται να ζητάει περισσότερα χρήματα για να τον παραχωρήσει, γνωρίζοντας πως αν αυτό συμβεί, θα... ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση του Ντοναρούμα, που ήδη έχει αποχαιρετήσει τους φίλους της Παρί.
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Σίτι: Εκτός αποστολής για την πρεμιέρα ο Έντερσον, «φουντώνουν» οι φήμες για Ντοναρούμα
🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.
Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.
Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹
🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Φιλικά Ολυμπιακού, Ατρομήτου ΟΦΗ, πρεμιέρα Μπαρτσελόνα, Σίτι και τελικός γερμανικού Σούπερ Καπ
- Μάντσεστερ Σίτι: Εκτός αποστολής για την πρεμιέρα ο Έντερσον, «φουντώνουν» οι φήμες για Ντοναρούμα
- Μπερνάρντο Σίλβα: «Το ''pasillo'' είναι υποκρισία, εγώ δεν θέλω να χειροκροτώ»