Η Αγγλία θα έχει εκ νέου εννέα ομάδες στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, αν και το team αυτή τη φορά θα είναι αρκετά εναλλακτικό.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Αγγλία θα έχει τεράστια εκπροσώπηση στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, με εννέα ομάδες να αναμένεται να συμμετάσχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Οι οκτώ ήταν σίγουρες από τη στιγμή που που εξασφαλίστηκε το έξτρα εισιτήριο για το Champions League, με την κατάκτηση του Conference από την Κρίσταλ Πάλας να της δίνει το ένατο.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως εκ των εννέα συλλόγων, μονάχα οι τέσσερις αποτελούν συνήθεις θαμώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ να βγαίνουν στον Champions League, μαζί με την Άστον Βίλα, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχτεί σε τέτοια ομάδα.

Από εκεί και πέρα; Η Μπόρνμουθ ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο, η Σάντερλαντ επιστρέφει στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά την παρθενική της παρουσία εκεί τη σεζόν 1973/74, η Πάλας μετέχει για δεύτερη χρονιά σερί και δεύτερη συνολικά και η Μπράιτον παίζει εκτός συνόρων μόλις για δεύτερη φορά και πρώτη μετά τη σεζόν 2023/24!

Παράλληλα, παρατηρείται ένα εντυπωσιακό 6/9 κλαμπ τα οποία έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από την Championship ή και χαμηλότερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εκτός των Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, παρατηρούνται τα εξής:

Μάντσεστερ Σίτι (2001/02)

Άστον Βίλα (2018/19)

Μπόρνμουθ (2021/22)

Σάντερλαντ (2024/25)

Κρίσταλ Πάλας (2012/13)

Μπράιτον (2016/17)

Στην περίπτωση της Μπόρνμουθ δε, μπορεί να βρούμε μέχρι και παρουσία στην τέταρτη τη τάξει κατηγορία, με τα Κεράσια να αγωνίζονται εκεί για τελευταία φορά τη σεζόν 2009/10. Στη League One θα έβρισκε κανείς την Μπράιτον τη σεζόν 2010/11, ενώ η Σάντερλαντ βρέθηκε εκεί για τελευταία φορά τη σεζόν 2021/22! Όλα αυτά με ομάδες όπως η Τότεναμ και η Τσέλσι να μένουν εκτός Ευρώπης...