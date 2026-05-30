Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Τιτζάνι Ρέιντερς, αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο πίσω από την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο των «Πολιτών».

Η φετινή σεζόν της Μάντσεστερ Σίτι «σημαδεύτηκε» από την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο της ομάδας, παρά το double στα εγχώρια Κύπελλα (FA και Carabo Cup).

Η είδηση της απάκρυνσης του Ισπανού τεχνικού «έπεσε» σαν κεραυνός εν αιθρία, με τον Ολλανδο χαφ των «Πολιτών», Τιτζάνι Ρέιντερς να «αποκαλύπτει» επιτέλους τους πραγματικούς λόγους της αποχώρησης του.

Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο διεθνής Ολλανδός, ο οποίος θα εκπροσωπήσει κανονικά τη χώρα του στο επερχόμενο τουρνουά, παραχώρησε συνέντευξη στο «De Telegraaf», όπου μίλησε, εκτός των άλλων και για την οικειοθελής απομάκρυνση του Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως ο Ισπανός «έμεινε» από ενέργεια.

«Είναι ένας πολύ δυναμικός προπονητής και μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Κατά μία έννοια, είναι κρίμα που συνεργάστηκα μαζί του μόνο για μία σεζόν. Αλλά είναι δική του επιλογή».

«Δεν έχει πλέον την ενέργεια να απογοητεύει παίκτες που δεν έχουν επιλεγεί ή δεν παίζουν. Μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι αρκετό. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν μιλάω για έναν «έντονο προπονητή», το κάνω με πολύ θετική έννοια: επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο την ομάδα του», αποκάλυψε ο πρώην άσος της Μίλαν.