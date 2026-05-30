Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ρέιντερς «αποκάλυψε» τον πραγματικό λόγο της αποχώρησης του Γκουαρδιόλα
Η φετινή σεζόν της Μάντσεστερ Σίτι «σημαδεύτηκε» από την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο της ομάδας, παρά το double στα εγχώρια Κύπελλα (FA και Carabo Cup).
Η είδηση της απάκρυνσης του Ισπανού τεχνικού «έπεσε» σαν κεραυνός εν αιθρία, με τον Ολλανδο χαφ των «Πολιτών», Τιτζάνι Ρέιντερς να «αποκαλύπτει» επιτέλους τους πραγματικούς λόγους της αποχώρησης του.
Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο διεθνής Ολλανδός, ο οποίος θα εκπροσωπήσει κανονικά τη χώρα του στο επερχόμενο τουρνουά, παραχώρησε συνέντευξη στο «De Telegraaf», όπου μίλησε, εκτός των άλλων και για την οικειοθελής απομάκρυνση του Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως ο Ισπανός «έμεινε» από ενέργεια.
«Είναι ένας πολύ δυναμικός προπονητής και μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Κατά μία έννοια, είναι κρίμα που συνεργάστηκα μαζί του μόνο για μία σεζόν. Αλλά είναι δική του επιλογή».
«Δεν έχει πλέον την ενέργεια να απογοητεύει παίκτες που δεν έχουν επιλεγεί ή δεν παίζουν. Μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι αρκετό. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν μιλάω για έναν «έντονο προπονητή», το κάνω με πολύ θετική έννοια: επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο την ομάδα του», αποκάλυψε ο πρώην άσος της Μίλαν.
Tijjani Reijnders gretig met Oranje op weg naar WK: ’Aan ons om te bewijzen dat het pessimisme onterecht is’ https://t.co/BACGsICs3i— De Telegraaf (@telegraaf) May 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.