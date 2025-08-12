Το «αντίο» προς την Παρί Σεν Ζερμέν απηύθυνε ο Τζίτζι Ντοναρούμα, που μπορεί ακόμα να μην έφυγε από την ομάδα, όμως άκουσε τον Λουίς Ενρίκε να τον... αδειάζει δημόσια.

Το γυαλί δεν είναι απλά ραγισμένο, αλλά ολότελα... σπασμένο. Πλέον είναι δεδομένο πως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος μπορεί ακόμα να μην έχει φύγει, όμως ήδη αποχαιρέτησε την ομάδα και τους οπαδούς της, ρίχνοντας... μπχηχτές κατά του Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός προπονητής τον άφησε εκτός αποστολής για το Super Cup απέναντι στην Τότεναμ και στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του ματς τον... άδειασε δημόσια. «Είναι δική μου απόφαση να μη συνεχίσει μαζί μας, θέλω έναν τερματοφύλακα που θα μας δώσει διαφορετικά πράγματα», είπε ο Λουίς Ενρίκε, που ανέλαβε την ευθύνη για το κόψιμο του Ιταλού.

Ο Ντοναρούμα ωστόσο, λίγες ώρες μετά έδωσε την απάντησή του και με δημόσια τοποθέτηση εξέφρασε την απογοήτευσή του για αυτή την εξέλιξη και είπε «αντίο» στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το μήνυμα του Ντοναρούμα στους οπαδούς της Παρί

«Προς τους ξεχωριστούς φίλους της Παρί,

Από την πρώτη μέρα που έφτασα, έδωσα τα πάντα – εντός και εκτός γηπέδου – για να κερδίσω τη θέση μου και να υπερασπιστώ την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Δυστυχώς, κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέρος της ομάδας και να συμβάλλω στην επιτυχία της. Είμαι απογοητευμένος και πληγωμένος.

Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να κοιτάξω τους φιλάθλους στο Παρκ ντε Πρενς στα μάτια άλλη μία φορά και να πω αντίο όπως πρέπει. Αν αυτό δεν συμβεί, θέλω να ξέρετε ότι η στήριξή σας και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Θα κουβαλώ πάντα μαζί μου τη μνήμη όλων των συναισθημάτων, των μαγικών βραδιών, και εσάς που με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Προς τους συμπαίκτες μου – τη δεύτερη οικογένειά μου – ευχαριστώ για κάθε μάχη, κάθε γέλιο, κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε. Θα είστε για πάντα αδέλφια μου.

Το να παίξω για αυτόν τον σύλλογο και το να ζήσω σε αυτήν την πόλη ήταν μια τεράστια τιμή. Ευχαριστώ, Παρί», έγραψε ο Ντοναρούμα.

Ο Ιταλός γκολκίπερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και συνέβαλε τα μέγιστα στο ιστορικό τρεμπλ με μεγάλες βραδιές στο Champions League. Πήρε μεταγραφή από τη Μίλαν στην Παρί το 2021 και πλέον αναγκαστικά θα αποχωρήσει έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του, με τις Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του.