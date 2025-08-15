Εκτός αποστολής για το εναρκτήριο ματς της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League έμεινε ο Έντερσον κι όλα αυτά εν μέσω φημών για την... μετακόμιση του Τζίτζι Ντοναρούμα στους Citizens.

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στην Premier League και ταξιδεύει στο «Μολινό» για να αντιμετωπίσει τη Γουλβς το απόγευμα του Σαββάτου (16/8, 19:30).

Οι Citizens θα παραταχθούν ωστόσο χωρίς τον βασικό τους τερματοφύλακα, τον Έντερσον, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από τον Πεπ Γκουαρδιόλα ενόψει της αναμέτρησης με τους Λύκους. Η απουσία είναι... ηχηρή, εάν λάβουμε υπόψιν τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας της Σίτι με τον Τζίτζι Ντοναρούμα που είναι «φευγάτος» από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από την άλλη, ο Έντερσον φαίνεται πως βρίσκεται στην πόρτα της έξοδο από τη Σίτι, με την Γαλατάσαραϊ να κυνηγάει την περίπτωσή του.

«Ο Έντερσον δεν ήρθε σε εμένα να μου πει ότι θέλει να φύγει ή ότι έχει κάποια προσφορά. Όλοι οι παίκτες είναι εδώ και συνεργάζομαι μαζί τους. Τι θα συμβεί, κανείς δεν ξέρει», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου. Κάτι που σημαίνει ότι την εστία των Citizens θα υπερασπιστεί είτε ο Ορτέγκα, είτε το νέο της απόκτημα, ο Τζέιμς Τράφορντ.

Όσον αφορά την περίπτωση του Σαβίνιο, ο Γκουαρδιόλα υπογράμμισε ότι είναι τραυματίας και για αυτόν τον λόγο θα μείνει επίσης εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Γουλβς.

«Ο Σαβίνιο θα είναι μαζί μας για όλη τη σεζόν, και ελπίζω για πολλά πολλά χρόνια».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Σίτι απέρριψε και δεύτερη πρόταση της Τότεναμ για τον Σαβίνιο, ύψους 70 εκατ. ευρώ!