Η σύντροφος του, Φεντερίκο Βαλβέρδε πανηγύρισε έξαλλα το γκολ που πέτυχε ο Ουρουγουανός άσος της Ρεάλ στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα.

Το γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε (2-3) στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα, πανηγυριστήκε έξαλλα από τους φίλους των «μερένγκες» σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ωστόσο, κανένας πανηγυρισμός δεν συγκρίνεται με αυτόν της συντρόφου του 23χρονου Ουρουγουανού μέσου.

Η σύντροφός του, Μίνα Μπονίνο παρακολουθούσε το παιχνίδι στον καναπέ του σπιτιού τους, μαζί με το μικρό τους παιδάκι, τη γυναίκα που το φροντίζει κι έναν συγγενή τους.

Οταν ο Βαλβέρδε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «μπλαουγκράνα», η Μπονίνο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά της, άρχισε να χοροπηδάει στον καναπέ, τρελαμένη από το γκολ του Βαλβέρδε, ενώ μάλιστα έβγαλε και την μπλούζα, μένοντας με τον στηθόδεσμό της.

