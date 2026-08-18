Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τους έξι αρχηγούς του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με το γκρουπ να έχει τρεις νέους, ενώ όλοι είναι Έλληνες.

Ο ΟΦΗ άρχισε ιδανική τη νέα σεζόν, με την κατάκτηση του Super Cup και πλέον έχει μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση της πρόκρισης στη League Phase του Europa League σε «διπλά» ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Δυο μέρες πριν τον πρώτο αγώνα με τους Βούλγαρους, στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι Κυπελλούχοι ανακοίνωσαν την εξάδα των αρχηγών, στην οποία υπάρχουν τρεις προσθήκες.

Φυσικά πρώτος στην ιεραρχία είναι ο captain της νέας εποχής, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος επί της ουσίας διαδέχεται τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον επί σειρά ετών ηγέτη του Ομίλου, Χουάν Νέιρα. Η ευθύνη είναι μεγάλη, όμως έχει αποδείξει πως μπορεί και με το παραπάνω να τη «σηκώσει».

Από εκεί και πέρα αρχηγός του Ομίλου λογίζεται πλέον ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε στην τρίτη του χρονιά με τους Κρητικούς και πλέον θα είναι εκ των αρχηγών.

Σε αυτό το γκρουπ παρέμειναν ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος, ενώ προστέθηκαν ο Ζήσης Καραχάλιος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο διεθνής Κρητικός μέσος μπορεί να είναι μόλις λίγους μήνες μέλος του ΟΦΗ, όμως η εμπειρία του είναι... αδιαπραγμάτευτη, ενώ έχει φορέσει το περιβραχιόνιο τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναιτωλικού, στη μοναδική σεζόν του στο Αγρίνιο.

Αξιοσημείωτο πως και οι έξι αρχηγοί του ΟΦΗ είναι Έλληνες!