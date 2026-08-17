Ο ΟΦΗ παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση του για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο.

Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ αποκάλυψε την πρώτη του εμφάνιση για τη νέα σεζόν, η οποία θα παρουσιαστεί και στην αποψινή (17/8) εκδήλωση στο «Γεντί Κουλέ». Η φανέλα των εντός έδρας αγώνων είναι μαύρη, με ένα λευκό «V», το οποίο παραπέμπει στο ατσάλι που χαράζουν οι οργανοποιοί το ξύλο για να δημιουργήσουν μια κρητική λύρα, ενώ το γράμμα συμβολίζει και τη λέξη «Victory» για τις νίκες που ήρθαν κι αυτές που θα έρθουν!

Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί στο πρώτο τους εντός έδρας ματς θα φιλοξενήσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Champions League.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η 1η φανέλα: V for Victory

Τ’ ατσάλινα εργαλεία στο χέρι ενός μάστορα οργανοποιού δεν χαράζουν απλά το ξύλο της κρητικής λύρας. Χαράζουν ιστορία, γενιές και ήχο που μένει.

Το ίδιο ατσάλι έδωσε το περίγραμμα στο λευκό V που κοσμεί τη νέα μαύρη εντός έδρας φανέλα του ΟΦΗ — αποκλειστικά σχεδιασμένη από την PUMA, με την τεχνολογία dryCELL από ανακυκλωμένα υλικά.

Το V στο κέντρο του στήθους συμβολίζει το Victory, τη νίκη. Για τις επιτυχίες που ήρθαν, και για εκείνες που έρχονται. Το περίγραμμά του V, σε απόχρωση ατσαλιού, παραπέμπει στα εργαλεία των Κρητικών οργανοποιών που εδώ και γενιές χαράζουν με υπομονή και ακρίβεια τη λύρα και το λαούτο, δίνοντας ζωή σε όργανα που αντέχουν στον χρόνο.

Η φανέλα είναι κατασκευασμένη με την τεχνολογία dryCELL, τεχνικό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά που απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, εξασφαλίζοντας άνεση και σταθερή απόδοση σε κάθε ένταση αγώνα.

Όπως το ατσάλι ενός εργαλείου δεν βιάζεται να χαράξει το ξύλο, έτσι και κάθε νίκη του ΟΦΗ χτίζεται με πάθος, υπομονή και επιμονή — από γενιά σε γενιά, από αγώνα σε αγώνα.

Πού θα τη βρείτε

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ».