Ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου πέτυχε ακόμα μια υπέρβαση στο Super Cup με τον «άχαστο» στους τελικούς Χρήστο Κόντη να δικαιώνεται για την εμπιστοσύνη του στους Έλληνες.

«Αυτή η ομάδα μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια και μια ομάδα μεγαλώνει όταν διεκδικεί τίτλους», είχε πει ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου, παραμονή του τελικού του Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Με βάση τα λεγόμενα του, κατά τεκμήριο και αδιαμφισβήτητα, πιο επιτυχημένου τεχνικού του ΟΦΗ στη... μετά Γκέραρντ εποχή, ο Όμιλος, μετά τον θρίαμβο του Παγκρητίου, «μεγάλωσε» (ακόμα) περισσότερο.

Οι Κρητικοί απέδειξαν κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας την περασμένη σεζόν πως η επιτυχία τους στο Κύπελλο Ελλάδας μόνο... συγκυριακή δεν ήταν. Άλλωστε, πριν από τον νικηφόρο τελικό του Πανθεσσαλικού κόντρα στον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Χρήστου Κόντη χρειάστηκε να αποκλείσει τους μετέπειτα πρωταθλητές, όντας η τελευταία που νίκησε το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς σε εγχώρια διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ, μετά το δεύτερο «αστέρι» και την αυτόματη εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του κλαμπ, πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του μια κούπα που δεν είχε κατακτήσει και την οποία έχουν σηκώσει μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έχοντας πλέον έξτρα αυτοπεποίθηση ενόψει της «ζαριάς» για το Europa League.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι Κρητικοί βρίσκονται στη «χρυσή εποχή» του Μιχάλη Μπούση, με επιτυχίες που είχε να δει ο σύλλογος από την εποχή του εμβληματικού Θεόδωρου Βαρδινογιάννη.

Το αξιοσημείωτο στο «success story» του ΟΦΗ είναι πως έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη σφαίρα της... ανταγωνιστικής ομάδας της επαρχίας, έχοντας ομάδα με Έλληνα προπονητή και ελληνικό κορμό.

Ο Κόντης των τελικών και το «mentality» του νικητή

«Είμαι συλλέκτης τροπαίων», ανέφερε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Super Cup και γι' αυτόν... μιλούν τα πεπραγμένα του.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε το 3Χ3 ως πρώτος προπονητής σε εγχώριους τελικούς, καθώς, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη ως υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο Κύπελλο και το παρθενικό Super Cup του ΟΦΗ, στους τελικούς με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντιστοίχως, αποδεικνύοντας πως ξέρει να «σηκώνει» τρόπαια τόσο ως φαβορί όσο και ως (το απόλυτο) αουτσάιντερ.

Χαρακτηριστικό του «winner mentality» που έχει περάσει στους ποδοσφαιριστές του ο 51χρονος κόουτς είναι πως οι τελικοί του Πανθεσσαλικού και του Παγκρητίου είχαν πανομοιότυπη εξέλιξη.

Ο ΟΦΗ έμεινε πίσω στο σκορ (δίκαια) κόντρα στα αδιαφιλονίκητα φαβορί, κατάφερε να κάνει ανατροπή, ισοφαρίστηκε σε «νεκρό χρόνο» και, αντί οι ποδοσφαιριστές του να «αδειάσουν» ψυχολογικά, σήκωσαν και τα δύο τρόπαια, στην παράταση (Κύπελλο) και στη διαδικασία των πέναλτι (Super Cup)!

Με πιο απλά λόγια, στον Κόντη πιστώνεται πως κατάφερε να κάνει μια ομάδα που πήρε τον (μέχρι τότε) μοναδικό εγχώριο τίτλο της το 1987 να έχει το ψυχικό σθένος ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό.

Ελλάδα... έχεις ταλέντο

Εκτός από καταξιωμένο Έλληνα προπονητή, ο ΟΦΗ βασίζεται και σε «ντόπιους» ποδοσφαιριστές, είτε πρόκειται για έμπειρους (Μπουχαλάκης - Πούγγουρας), είτε για «δικά» του παιδιά (Αποστολάκης - Θεοδοσουλάκης), είτε ακόμα και για παίκτες που έψαχναν το «restart» και βρήκαν ποδοσφαιρική... Ιθάκη, έχοντας πλέον ηγετικό ρόλο (Φούντας - Ανδρούτσος). Άκρως ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική «μίξη».

Στον τελικό Κυπέλλου ο ΟΦΗ παρατάχθηκε με επτά Έλληνες και στο Super Cup με οκτώ, συν τον Κύπριο και εδώ και μια τετραετία «Σουπερλιγκάτο» Χρίστο Σιέλη. Κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, οι μοναδικοί ξένοι που πήραν φανέλα βασικού ήταν ο Τιάγκο Νους και ο Αϊτόρ, οι οποίοι είναι παίκτες εγνωσμένης αξίας. Όπως έλεγαν οι παλιοί, «λίγοι και καλοί ξένοι», κάτι που αποτελεί... είδος προς εξαφάνιση για το ποδόσφαιρό μας.

Στον τελικό του Super Cup με τον Δικέφαλο, ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού στους Έλληνες Χριστογεώργο, Κωστούλα, Πούγγουρα, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Καραχάλιο, Αθανασίου και Φούντα, ενώ στην πορεία του ματς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο οι Μπουχαλάκης, Θεοδοσουλάκης και Κανελλόπουλος.

Με πιο απλά λόγια: 11+1 (Σιέλης) Έλληνες όχι απλά συμμετείχαν σε τελικό, αλλά σήκωσαν τρόπαιο και αποτελούν τη βάση του ρόστερ που θα αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Εν προκειμένω η ιστορία έγραψε πως ο ΟΦΗ πήρε το Super Cup έχοντας δύο Έλληνες σκόρερ, εκ των οποίων ο πρώτος και MVP του τελικού (Ανδρούτσος - Κωστούλας) και «ήρωα» Έλληνα τερματοφύλακα (Χριστογεώργο)

Αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτό το γκρουπ των βασικών θα προστεθεί σύντομα και ο Δημήτρης Νικολάου, ενώ υπάρχουν και παιδιά που «έρχονται» από την Elite Ακαδημία, όπως οι Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης και όχι μόνο...

Ο ΟΦΗ, σηκώνοντας τρόπαια, «μεγαλώνει» ως κλαμπ, όμως η ανάδειξη Ελλήνων σε πρωταγωνιστές είναι η παρακαταθήκη της εποχής Μπούση για την εξέλιξη του εγχώριου ποδοσφαίρου.