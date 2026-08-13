Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον χαμένο τελικό του Super Cup και τι πρέπει να προκαλέσει στην ΑΕΚ ενόψει των δύο μεγάλων ματς για την είσοδο στη League Phase του Champions League.

Η αλήθεια είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη προπόνηση στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας είχε καταστήσει σαφές στους παίκτες του ότι όσα πέτυχαν την περασμένη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου έχουν περάσει πλέον στο παρελθόν και ότι μπροστά τους υπάρχει μια νέα λευκή σελίδα. Για την ακρίβεια αυτό το είχε κάνει αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα όταν ήδη σκεφτόταν τους στόχους της επόμενης σεζόν, δείγμα του ότι είναι ένας προπονητής που βάζει πάντα τον πήχη ψηλά και δεν συμβιβάζεται.

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία για τη φετινή ΑΕΚ είναι να διατηρήσει την ίδια δίψα με πέρυσι. Καθόλου εύκολο να το πετύχεις όταν προέρχεσαι από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν. Ωστόσο είναι υποχρέωση όταν είσαι ένα μεγάλο κλαμπ και φυσικά ο Νίκολιτς το γνωρίζει πρώτος από όλους. Όμως στον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ η Ένωση δεν έδειξε στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη λύσσα, κάτι που αναγνώρισε ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι δείχνοντας να ξέρει πολύ καλά τι πήγε λάθος.

Δεν ξέρω αν έφταιξε ότι κάποιοι παίκτες έχουν μείνει στην ευφορία που προκάλεσε η κατάκτηση του πρωταθλήματος ή στο γεγονός ότι μπροστά της η ΑΕΚ έχει δύο τεράστιας σημασίας παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Διότι όσο εύκολο είναι το μυαλό να έχει μείνει κολλημένο στον περσινό τίτλο, άλλο τόσο εύκολο είναι να σκεφτόταν ήδη την τρομερή πρόκληση που υπάρχει στον ορίζοντα για να βρεθεί στα... αστέρια. Αλλά όποιο από τα δύο και να συνέβη ή ακόμη κι αν έπαιξαν ρόλο και τα δύο, θα πρέπει αυτός ο χαμένος τελικός να αποτελέσει μάθημα νοοτροπίας για όλους.

Προφανώς και δεν ήρθε το... τέλος της σεζόν, ωστόσο ήταν μια απόδειξη για την ΑΕΚ ότι για να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες προκλήσεις που την περιμένουν θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη δίψα και τη νοοτροπία του νικητή που τη χαρακτηρίζει ξανά από πέρυσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει τη διαφορά στο ανώτατο επίπεδο του ανταγωνισμού. Τρομερή η κλάση του Γιόβιτς, ωστόσο δεν θα μπορούσε η ΑΕΚ να φτάσει στην κατάκτηση του Super Cup μόνο με αυτήν. Διότι ακόμα και στο ημίχρονο με το σκορ υπέρ της, η συνολική εικόνα των κιτρινόμαυρων ήταν μέτρια.

Μια λεπτομέρεια αρκούσε για να μπει ο ΟΦΗ στο παιχνίδι και από τη στιγμή που ο Μάγερ καθυστέρησε στο να εκτελέσει σπαταλώντας την ευκαιρία ενός δεύτερου γκολ, ήρθε η ισοφάριση και από εκεί και πέρα γύρισε ανάποδα η κατάσταση. Οι Κρητικοί έμοιαζαν να το θέλουν περισσότερο και μόνο όταν η ΑΕΚ κυνηγούσε το σκορ υπήρξε αφύπνιση. Το γεγονός ότι το σύνολο του Νίκολιτς δεν τα παρατάει ποτέ έπαιξε ρόλο για να έρθει η ισοφάριση στο φινάλε των καθυστερήσεων από τον Ζίνι στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι, αλλά εκεί η Ένωση έφυγε ηττημένη.

Αυτό που τώρα έχει σημασία για την ΑΕΚ είναι πρώτον να γίνει κατανοητό από όλους για ποιον λόγο χάθηκε αυτός ο τελικός και δεύτερον αυτό να προκαλέσει άμεσα και την αντίδραση και οι κιτρινόμαυροι να προχωρήσουν παρακάτω με απόλυτη συγκέντρωση και νοοτροπία νικητή για τη μεγαλύτερη πρόκληση που ακολουθεί. Τη διεκδίκηση της συμμετοχής τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που θα αποτελέσει ένα ακόμα αποφασιστικό άλμα έπειτα από την περσινή ευρωπαϊκή πορεία που έδωσε ώθηση στο κλαμπ ευρωπαϊκά.