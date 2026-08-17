Ο Κέρβιν Αριάγκα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και μπήκε και στη λίστα της για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας αντικαθιστώντας τον Χακίμ Σαχαμπό.

Η ΑΕΚ είχε δικαίωμα μέχρι απόψε να πραγματοποιήσει μέχρι δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα που είχε καταθέσει από την περασμένη εβδομάδα στην UEFA για τα δύο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας στα play offs του Champions League.

Η Ένωση πραγματοποίησε μια αλλαγή στη λίστα της που όπως αναμενόταν είναι ο Κέρβιν Αριάγκα καθώς ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα ανακοινώθηκε νωρίτερα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Αριάγκα αντικαθιστά στη λίστα της ΑΕΚ τον Σαχαμπό και θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι. Θυμίζουμε ότι εκτός είναι ο Βιτάλις, ο οποίος ήταν γνωστό ότι δεν θα έμπαινε καθώς δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής από τη στιγμή που είχε αγωνιστεί με την Γκιόρ στα προκριματικά, και ο Αλεξίου.

Γηγενείς και μη γηγενείς της λίστας της ΑΕΚ

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης