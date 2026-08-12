Η χρυσή βίβλος του Super Cup: Ο ΟΦΗ έκανε «σεφτέ»
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Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι και σήκωσε το πρώτο του Super Cup.
Ο ΟΦΗ μετά το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του σήκωσε για πρώτη φορά και το Super Cup! Oι Κυπελλούχοι νίκησαν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι και σήκωσαν το τρόπαιο στον τελικό που έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Πλέον οι Κρητικοί είναι η τέταρτη ομάδα που σηκώνει το ελληνικό Super Cup, μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την Ένωση!
H Χρυσή Βίβλος του Super Cup
- Ολυμπιακός: 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026
- Παναθηναϊκός: 3 - 1988, 1993, 1994
- ΑΕΚ: 2 - 1989, 1996
- ΟΦΗ: 1 - 2026
Oι τελικοί Super Cup
- 1980: Ολυμπιακός – Καστοριά 4-3, Καραϊσκάκης
- 1987: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1-0, ΟΑΚΑ
- 1988: ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 1-3, ΟΑΚΑ
- 1989: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 6-5 πεν. (1-1), ΟΑΚΑ
- 1992: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3, ΟΑΚΑ
- 1993: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-1, ΟΑΚΑ
- 1994: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-3, ΟΑΚΑ
- 1996: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 8-9 πεν. (1-1), Καραϊσκάκης
- 2007: Ολυμπιακός – ΑΕΛ 1-0, Καραϊσκάκης
- 2026: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0, Παγκρήτιο Στάδιο
- 2027: ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-2 (4-5 πεν.), Παγκρήτιο Στάδιο
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