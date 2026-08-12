Η χρυσή βίβλος του Super Cup: Ο ΟΦΗ έκανε «σεφτέ»

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι και σήκωσε το πρώτο του Super Cup.

Ο ΟΦΗ μετά το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του σήκωσε για πρώτη φορά και το Super Cup! Oι Κυπελλούχοι νίκησαν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι και σήκωσαν το τρόπαιο στον τελικό που έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Πλέον οι Κρητικοί είναι η τέταρτη ομάδα που σηκώνει το ελληνικό Super Cup, μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την Ένωση!

H Χρυσή Βίβλος του Super Cup

Ολυμπιακός : 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026

: 5 - 1980, 1987, 1992, 2007, 2026 Παναθηναϊκός : 3 - 1988, 1993, 1994

: 3 - 1988, 1993, 1994 ΑΕΚ : 2 - 1989, 1996

: 2 - 1989, 1996 ΟΦΗ: 1 - 2026

Oι τελικοί Super Cup