ΟΦΗ: Παρουσιάζει τρόπαια και εμφανίσεις στο Γεντί Κουλέ
Ο ΟΦΗ είναι ταυτισμένος με την ιστορική του έδρα, το Γεντί Κουλέ, οπότε παρόλο που δεν μπορεί να αγωνίζεται πλέον εκεί η νέα προσθήκη στην τροπαιοθήκη του κλαμπ θα βρεθεί στο σπίτι του συλλόγου.
Οι Κρητικοί διοργανώνουν σήμερα (17/8) εκδήλωση - γιορτή για τον κόσμο και στις 19:00 τόσο το Super Cup όσο και το Κύπελλο Ελλάδας θα βρεθούν στην μπουτίκ στο Γεντί Κουλέ, ώστε οι Ομιλίτες να μπορούν να φωτογραφηθούν μαζί τους.
Στις 20:00 θα αρχίσει η εκδήλωση εντός γηπέδου και σε αυτό το πλαίσιο θα ανοίξουν οι θύρες 8 και 9 για τον κόσμο. Το παρών θα δώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και φυσικά ο αρχιτέκτονας των ιστορικών επιτυχιών, Χρήστος Κόντης.
Στον αγωνιστικό χώρο θα βγουν όλοι οι ποδοσφαιριστές για να φορέσουν και τις 4 νέες φανέλες. Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά και μετα οι ποδοσφαιριστές θα πάνε στη μπουτίκ για να υπογράψουν αυτόγραφα και να βγάλουν φωτογραφίες με τον κόσμο.
Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έχει παρουσιάσει τις τρεις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν και απομένουν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τα εντός έδρας ματς, μέσω των Social Media του συλλόγου.
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