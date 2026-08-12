Ανδρούτσος: «Δεν μας το χάρισε κανείς, ονειρευόμαστε κι άλλα»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΟΦΗ και MVP του τελικού του Super Cup, Θανάση Ανδρούτσου, μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο ΟΦΗ σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο του στην εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς μετά το Κύπελλο κατέκτησε και το παρθενικό Super Cup. Ηγέτης και MVP των Κρητικών ήταν ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ μετά το ματς αναφέρθηκε στη νέα επιτυχία της ομάδας του και σε αυτές που θα... έρθουν.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου

«Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν. Η συμμετοχή μας στο Super Cup είναι κάτι που καταφέραμε από πέρυσι. Όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Ήρθαμε εδώ και πήραμε άλλο ένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ, ονειρευόμαστε κι αλλο ένα. Θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα, αυτός είναι ο στόχος μας.

Δεν σκέφτεσαι κάτι την στιγμή του γκολ και του πέναλτι. Κοντρόλαρα καλά τη μπάλα και πλάσαρα και μπήκε. Η συγκέντρωση πάνω από όλα. Όπως και στον τελικό ήμασταν πίσω στο σκορ και δεν το βάλαμε κάτω. Είναι κατι που μας κάνει να πιστεύουμε παραπάνω.

Είπαμε στο ημίχρονο πως μπορούμε να το κάνουμε. Ξανά ήμασταν θετικοί και κερδίσαμε στα πέναλτι με τον ψηλό μας να κάνει μία τεράστια επέμβαση».