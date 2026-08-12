Οι παίκτες του κυπελλούχου ΟΦΗ πανηγύρισαν με την καρδιά τους την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σήκωσε το τρόπαιο ο αρχηγός Ανδρούτσος.

Μετά την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του ο ΟΦΗ έβαλε ξανά... φωτιά στην Κρήτη και αυτήν τη φορά σήκωσε τρόπαιο στον τόπο του! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι και σήκωσε το παρθενικό της Super Cup.

Οι περίπου 9.000 Ομιλίτες αποθέωσαν την ομάδα τους για τη νέα της επιτυχία, με τον αρχιτέκτονα του θριάμβου, Χρήστο Κόντη, να έχει την... τιμητική του.

Στην απονομή ο αρχηγός και MVP των Κρητικών, Θανάσης Ανδρούτσος, παρέλαβε το τρόπαιο και το σήκωσε στον ουρανό του Ηρακλείου.