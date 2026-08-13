Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι το εμπόδιο του ΟΦΗ προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ έχει ραντεβού με την ιστορία, καθώς έχει μοναδική ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Europa League εφόσον προσπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η περσινή της πορεία: Ο ιστορικός σύλλογος της Βουλγαρίας είναι επίσης Κυπελλούχος της χώρας του, όπως ο ΟΦΗ και η Μακάμπι, δίνοντας... γλυκιά γεύση σε μια σεζόν κατά την οποία δεν αγωνίστηκε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην 4η θέση.

Προπονητής: Κόουτς της ΤΣΣΚΑ είναι ο Χρίστο Γιάνεφ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου. Ο Βούλγαρος τεχνικός έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Σόφιας ως ποδοσφαιριστής και γνωρίζει καλά τη νοοτροπία και την πίεση που συνοδεύουν τον σύλλογο. Μετά από οκτώ χρόνια, επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ και την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Ως παίκτης έχει αγωνιστεί και στα μέρη μας και πιο συγκεκριμένα στον Παναιτωλικό από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013

Αστέρι της ομάδας: Το μεγάλο όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι ο διεθνής Βούλγαρος δεξιός μπακ Ιβάν Τουρίτσοφ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους ηγέτες της ομάδας και σημαντικό στέλεχος της άμυνας. Σημαντικό ρόλο στο ρόστερ έχουν επίσης ο Τζέιμς Ετό, ο Μπρούνο Ζορντάο και ο Λεάντρο Γκοντόι.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Η ΤΣΣΚΑ κινήθηκε δυναμικά στη μεταγραφική αγορά, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο. Ενισχύθηκε με παίκτες όπως ο Αργεντινός επιθετικός Λεάντρο Γκοντόι, αλλά και ποδοσφαιριστές με εμπειρία από υψηλότερο επίπεδο, όπως ο μέσος Μπρούνο Ζορντάο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα προσπάθησε να κρατήσει τον βασικό κορμό της, χωρίς να προχωρήσει σε κάποια μεγάλη πώληση.

Στην ομάδα της Βουλγαρίας αγωνίζεται ο Κύπριος Ιωάννης Πίττας, ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ομάδας έχοντας πετύχει ήδη σε 9 συμμετοχές 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Αλβανός αριστερός μπακ, Κέβιν Ντοντάι, δεν θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, καθώς είναι δρομολογημένη η μεταγραφή του.

Η ΤΣΣΚΑ θα αντιμετωπίσει, ενδιάμεσα από τον ΟΦΗ, την Λοκομοτίβ Σόφιας στις 24/08 για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Η αντίπαλος του ΟΦΗ είναι 3η στο πρωτάθλημα με 3 νίκες και 1 ισοπαλία με 2 βαθμούς να την χωρίζουν από την κορυφή.

