ΟΦΗ: Οι ημερομηνίες των αγώνων με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον πρώτο αγώνα είχε επικρατήσει 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας και το βράδυ της Πέμπτης σφράγισε την πρόκριση στα Play Offs του Europa League (χάνοντας με 3-1 εντός έδρας), όπου την περιμένει ο ΟΦΗ. Ο κάτοχος του Κυπέλλου και του Super Cup πλέον, θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ομάδα στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase.
Ο πρώτος αγώνας των Κρητικών θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο και ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας μία εβδομάδα αργότερα, στις 27/8 στη Σόφια. Οι ώρες των αγώνων θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA. Στο σενάριο που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να προκριθεί, να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.
Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 έχουμε ήδη σίγουρα τρεις ομάδες σε επίπεδο League Phase: ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα στο Europa League και η ΑΕΚ στη League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League. Όσον αφορά στο κανάλι που θα μεταδώσει το εντός έδρας παιχνίδι, θα είναι η Cosmote TV, ενώ ανοιχτό παραμένει σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί η ρεβάνς.
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