Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ στο Super Cup με την ΑΕΚ. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για το πρώτο του επίσημο ματς της σεζόν και για τον τέταρτο διαδοχικό τελικό του. Οι Κυπελλούχοι στον τελικό του Super Cup θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και περίπου μία ώρα πριν την σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα.

Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν σε διάταξη 3-4-3. O Xριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Αποστολάκης και αριστερό ο Αθανασίου. Ανδρούτσος - Καραχάλιος δίδυμο στα χαφ και τριάδα Νους, Αϊτόρ, Φούντας στη γραμμή κρούσης.

Οι δυο νεαροί των Κυπελλούχων, βάσει κανονισμού, είναι οι Κωστούλας και Αποστολάκης.

Η αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης - Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου - Νους, Αϊτόρ, Φούντας

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης