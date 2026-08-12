Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Super Cup με τον ΟΦΗ. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στη νέα σεζόν, έξι ημέρες πριν το ματς με τη Λέφσκι για τα Play Offs του Champions League. Οι πρωταθλητές στον τελικό του Super Cup θα αντιμετωπίσουν τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και περίπου μία ώρα πριν την σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Η έκπληξη του Σέρβου τεχνικού είναι η χρησιμοποίηση του Μπαλαμώτη στον «άσο», με τον νεαρό κίπερ να είναι ένας από τους δύο νεαρούς που προβλέπει ο κανονισμός, στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος στην άμυνα, με τους Μαρίν - Κάιρινεν στα χαφ. Ο Καλοσκάμης θα είναι ο δεύτερος νεαρός και στο άλλο άκρο ο Κοϊτά. Δίδυμο στην επίθεση Βάργκα και Γιόβιτς.

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Καλοσκάμης, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Βάργκα, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πένραϊς, Χριστακόπουλος, Ζίνι