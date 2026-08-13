Μπούσης: «Μεγάλο σεβασμό σε ΑΕΚ και Ηλιόπουλο για την κλάση τους μετά το ματς»

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, με ανάρτηση του στο Instagram... έβγαλε το καπέλο στην ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τον σεβασμό που έδειξαν μετά τον τελικό του Super Cup.

Ο ΟΦΗ σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, καθώς νίκησαν την ΑΕΚ στα πέναλτι στον τελικό του Super Cup. Οι πρωταθλητές έδειξαν τον πρέπον σεβασμό στους νικητές μετά τον αγώνα, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ένδειξη του ευ αγωνίζεσθαι που πρεσβεύει συνεχάρη τους κυπελλούχους, τον Χρήστο Κόντη και φυσικά τον ίδιο τον Μιχάλη Μπούση.

Κατά την απονομή ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ήταν στο πλευρό των Κρητικών, ως ένδειξη σεβασμού για το επίτευγμα τους, με τον ιδιοκτήτη του Ομίλου να... βγάζει το καπέλο τόσο στον Μάριο Ηλιόπουλο όσο και εν γένει στην οικογένεια της ΑΕΚ για το υποδειγματικό fair play που επέδειξαν.

Σε story του στο Instagram ο Μιχάλης Μπούσης ανέβασε εικόνα που είναι αγκαλιά με τον διοικητικό διοικητικό ηγέτη των πρωταθλητών και έγραψε: «Μεγάλο σεβασμό στην ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για την κλάση που έδειξαν μετά τον αγώνα».