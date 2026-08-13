Πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα ενόψει της κατάθεσης της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας.

Η ΑΕΚ την προσεχή Τρίτη (18/8) στη Σόφια απέναντι στη Λέφσκι θα δώσει το πρώτο της μεγάλο ματς για την είσοδο στη League Phase του Champions League, με τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την παραπάνω Τετάρτη (26/8).

Η Ένωση έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση, με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται να καταθέσουν τη λίστα τους στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με τη βουλγαρική ομάδα. Το deadline για τα play offs του Champions League είναι απόψε (13/8) τα μεσάνυχτα (με ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ενώ υπάρχει η δυνατότητα για μέχρι δύο αλλαγές παραμονές της πρώτης αναμέτρησης.

Οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να δηλώσουν τη λίστα Α με μάξιμουμ 25 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς οι 17 θα είναι μη γηγενείς, οι τέσσερις θα είναι γηγενείς της Ομοσπονδίας και οι άλλοι τέσσερις γηγενείς της ΑΕΚ.

Ξεκάθαρα τα πράγματα για τους γηγενείς

Για τους γηγενείς της Ομοσπονδίας (παίκτες που από την ηλικία των 15 ως 21 αγωνίστηκαν για τρία χρόνια σε ελληνική ομάδα) τα πράγματα είναι ξεκάθαρα καθώς οι τέσσερις θέσεις θα καλυφθούν από τους Ρότα, Πήλιο, Μάνταλο και Καλοσκάμη, ενώ στη λίστα των γηγενών της ΑΕΚ μένει να φανεί ποιοι νεαροί θα μπουν, όπως για παράδειγμα ο Χριστακόπουλος και ο Μπαλαμώτης μεταξύ άλλων.

Θα πρέπει να μείνουν εκτός τρεις μη γηγενείς

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός τρεις μη γηγενείς του ρόστερ, έχοντας ήδη ως δεδομένο ότι ο Ελίασον θα αποτελέσει παρελθόν καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για να τελειώσει ο δανεισμός του στην Ιντερνασιονάλ.

Συνεπώς τρεις από τους παρακάτω 20 θα χρειαστεί να «κοπούν» ώστε ο αριθμός να φτάνει το όριο των 17: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Βίντα, Αλεξίου, Μαρίν, Βιτάλις, Κάιρινεν, Σαχαμπό, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Βάργκα, Γιόβιτς, Ζίνι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βιτάλις δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, από τη στιγμή που έχει παίξει στα προκριματικά με την Γκιόρ, συνεπώς θα είναι ο ένας από τους τρεις.