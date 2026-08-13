Μέσα στη μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ.

Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς καθώς οι επαφές με την Ιντερνασιονάλ για την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ ήταν σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Άλλωστε από χθες το βραζιλιάνικο κλαμπ μέσω του τεχνικού διευθυντή του είχε επιβεβαιώσει πως η υπόθεση είχε μπει σε πολύ καλό δρόμο και αναμενόταν να κλείσει άμεσα.

Αυτό πρόκειται να συμβεί μέσα στη μέρα καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Ελίασον να μετακινηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ για ένα χρόνο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο βραζιλιάνικος σύλλογος θα πληρώσει στην ΑΕΚ ένα ενοίκιο ύψους 300.000 ευρώ, ενώ όπως ανέφερε χθες ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η οψιόν για την αγορά του το επόμενο καλοκαίρι θα τοποθετηθεί στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Ελίασον, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2028, τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ελίασον είχε ψαχτεί σοβαρά για να συνεχίσει στη Βραζιλία, στον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους η Γκρέμιο και η Σάντος είχαν ασχοληθεί σοβαρά, αλλά η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει, κάτι που τελικά συμβαίνει τώρα με την Ιντερνασιονάλ.