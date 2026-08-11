Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμη προς αγορά στο Παγκρήτιο Στάδιο πριν τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση για τη νέα σεζόν, η οποία για ακόμα μια χρονιά θα έχει ρίγες. Η νέα φανέλα θα κάνει «ντεμπούτο» στον τελικό του Super Cup μεταξύ των πρωταθλητών και του Κυπελλούχου ΟΦΗ και ο Δικέφαλος θα δώσει την ευκαιρία σε Κρητικούς Ενωσίτες και φίλους της ομάδας που θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο να την αποκτήσουν ενόψει του πρώτου επίσημου παιχνιδιού της σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο στο Ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρητίου Σταδίου θα στηθεί πριν τη σένρα του αγώνα ένα κατάστημα της ΑΕΚ, στο οποίο θα είναι διαθέσιμη προς αγορά η νέα εμφάνιση, όπως και μια σειρά επιλεγμένων προϊόντων.

Οι φανέλες είναι άμεσα διαθέσιμες τόσο στο Allwyn Arena ΑΕΚ Store όσο και στο shop.aekfc.gr. Η τιμή τους είναι στα 80 ευρώ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27, που θα φορεθεί για πρώτη φορά από την ομάδα μας στον αυριανό (12/8) τελικό του Super Cup 2026, θα είναι διαθέσιμη για τους φιλάθλους μας, μαζί με σειρά επιλεγμένων προϊόντων, στο Pop Up Store της ΑΕΚ που θα βρίσκεται πριν από τον αγώνα στο Ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρητίου Σταδίου».