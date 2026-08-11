Η αλήθεια του Νίκολιτς και η υποχρέωση της ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον τελικό του Σουπερ Καπ, τη δικαιολογημένη αιχμή του Σέρβου τεχνικού για τον κανονισμό, αλλά και το "πρέπει" των πρωταθλητών...

Επιτέλους έφτασε η εποχή και πλέον μετράμε αντίστροφα για να παρακολουθήσουμε την πρωταθλήτρια στις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις και στην προκειμένη περίπτωση να διεκδικεί τον πρώτο της στόχο, τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το σούπερ καπ, απέναντι στους κυπελλούχους στην έδρα τους. Κοινή συνισταμένη για την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ που θα αναμετρηθούν στον ευλογημένο τόπο τούτης της χώρας, στην λατρεμένη και πανέμορφη Κρήτη, είναι το γεγονός ότι συνιστούν τους πανάξιους κατακτητές του τίτλου: ο Δικέφαλος του πρωταθλήματος και οι Ομιλητές του Κυπέλλου... Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ευτυχώς θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων - οπαδών και των δυο ομάδων και όπως είπε ο Πέτρος Μάνταλος στις δηλώσεις του είναι κάτι που ελπίζουν οι πρωταγωνιστές να γίνει παντού άμεσα αυτό σαν γεγονός και να μη συνιστά είδηση. Το αυτονόητο έπρεπε να είναι αλλά μόνο στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν τα αυτονόητα οπότε...

Από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τα υπέροχα λόγια των προπονητών για τις επιτυχίες του ενός και του άλλου, αξίζουν συγχαρητήρια και στους δυο (Νίκολιτς και Κοντή) ξεχώρισε η δικαιολογημένη, απόλυτα σωστή και ποδοσφαιρικά αυταπόδεικτη σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αιχμή του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε στο τρόπο και το (λανθασμένα) χρονικό διάστημα που αποφασίστηκε να αλλάξει ο κανονισμός για τους παίκτες που πρέπει να αγωνίζονται και να είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά: «Οι κανόνες είναι αυτοί που πρέπει να είναι, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται έναν χρόνο πριν ώστε να προσαρμοστούν οι ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες που τους εμπιστευόμαστε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα για να προετοιμαστούν οι ομάδες».

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια ποδοσφαιρική αλήθεια που ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς και απλά υπενθυμίζει πώς συμβαίνει και πρέπει να προκύπτουν οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει παντού στον ποδοσφαιρικό χάρτη, όχι μόνο σε μία, ή δυο χώρες από τις ομοσπονδίες τους. Το πλέον σημαντικό είναι ότι δεν το ανέφερε ως δικαιολογία, ως πρόφαση για να ...κλαφτεί, αλλά για να αναδείξει το σωστό της διαδικασίας, όπως πρέπει κοινώς να γίνεται και δεν έγινε στη περίπτωση μας από την ΕΠΟ. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, να μη θεωρηθεί ως δικαιολογία και να μην υπάρξει ως τέτοια στα αποδυτήριά του, ο Σέρβος τεχνικός των πρωταθλητών επανέλαβε τη σημασία της κατάκτησης του τίτλου στις δηλώσεις του αναδεικνύοντας τη πολυπληθή παρουσία που αναμένεται στο Παγκρήτιο από τους φίλους της ΑΕΚ!

«Είναι ένα ματς τίτλου και το βλέπουμε έτσι. Σεβόμαστε τη διοργάνωση. Πάμε βήμα βήμα. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, με φίλους των δυο ομάδων, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς ενώ είχε επισημάνει νωρίτερα: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Κρήτη, ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Για το παιχνίδι, ότι ρωτήσατε, είναι ένα παιχνίδι για να παλέψουμε για το τρόπαιο, φυσιολογικά όλες οι χώρες παίζουν Super Cup πριν την έναρξη της σεζόνκαι είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι φέτος από την Ομοσπονδία, πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σε άλλες χώρες γίνεται μέσα στη σεζόν αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες, καθώς παίζουν σε άλλες χώρες για πάρα πολλά λεφτά», κάτι το οποίο φανερώνει και ότι δεν έχει κάποιο κόμπλεξ με την ΕΠΟ την οποία συνεχάρη για το πότε όρισε το συγκεκριμένο ματς.

Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει να ποτίσει το κεφάλι όλων των παικτών του για τη σημασία του αγώνα με τον ΟΦΗ και εύστοχα να αναδείξει την επιπλέον υποχρέωση ανταπόκρισης των κιτρινόμαυρων για τον κόσμο που θα βρεθεί για άλλη μια φορά πιο μαζικά από οποιασδήποτε άλλης ομάδας στο πλευρό της αγαπημένης τους ΑΕΚ! Αυτό είναι το επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Δικέφαλου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης προκειμένου να ανταποκριθούν, να ικανοποιήσουν τους περισσότερο από 7.000 φίλους της Ένωσης οι οποίοι θα βρίσκονται στις 12 Αυγούστου παρακαλώ στην Κρήτη για να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Αν και η κούπα από μόνη της αρκεί για κίνητρο, προφανώς και είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυξάνει την υποχρέωση ανταπόκρισης, η μαζική παρουσία του κοινού σου...

Άντε και καλή σεζόν στην πρωταθλήτρια Ελλάδας!