Ανδρούτσος: «Το Κύπελλο είναι ιστορικό αλλά είναι παρελθόν, το μυαλό μας μόνο στο Super Cup»

Η συνέντευξη Τύπου του Θανάση Ανδρούτσου ενόψει του Super Cup του Κυπελλούχου ΟΦΗ με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των Κυπελλούχων στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Ο διεθνής χαφ μίλησε για τον στόχο της κατάκτησης ενός ακόμα τροπαίου στον τέταρτο διαδοχικό τελικό των Κρητικών και στο που θα κριθεί ο τίτλος.

Η συνέντευξη Τύπου του Θανάση Ανδρούτσου

Για τον στόχο της κατάκτησης ενός ακόμα τροπαίου μετά το Κύπελλο: «Σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, ιστορικό αυτό που πετύχαμε την περασμένη σεζόν, όμως το Κύπελλο έχει μείνει στο παρελθόν. Κοιτάζουμε το αυριανό παιχνίδι. Το μυαλό μας είναι μόνο στο Super Cup».

Για το γεγονός ότι στο Super Cup θα έχει φίλους και των δυο ομάδων: «Είναι σημαντικό που γίνεται στο Ηράκλειο, ήμασταν και πέρυσι εδώ, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είμαστε πάλι εδώ και είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που ταξίδεψε στους δύο προηγούμενους τελικούς και τώρα έχουν την ευκαιρία να το χαρούν, να έρθουν στο γήπεδο και να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν».

Για το που θα κριθεί το τρόπαιο: «Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το πρώτο της σεζόν. Θα κριθεί από το ποια ομάδα έχει δουλέψει περισσότερο μέχρι τώρα. Και οι δύο έχουμε δουλέψει και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Για το γεγονός πως ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί σε τέσσερις διαδοχικούς τελικούς: «Είναι τεράστιο κατόρθωμα να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς, όμως αυτά είναι παρελθόν. Ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και βάρος, με την καλή έννοια όμως. Tώρα κοιτάζουμε τον επόμενο στόχο, όχι το παρελθόν και είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι».