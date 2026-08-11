Μπούσης στους παίκτες του ΟΦΗ: «Πάντα θα είμαι ευγνώμων που σηκώσατε το κύπελλο, ο πήχης ανεβαίνει»

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, παρέθεσε δείπνο στους ποδοσφαιριστές του και έστειλε το μήνυμα του για τη νέα σεζόν που αρχίζει, με τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μιχάλης Μπούσης, ώστε να βρεθεί κοντά στους παίκτες του ΟΦΗ τόσο στο Super Cup όσο στην ευρωπαϊκή της πρόκληση για τα Play Offs του Europa League.

Το βράδυ της Δευτέρας (10/8) ο διοικητικός ηγέτης των Κυπελλούχων παρέθεσε δείπνο στο «Kouzeineri» στο κέντρο του Ηρακλείου, σε όλη την ομάδα, σε ποδοσφαιριστές, στελέχη και εργαζόμενους.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ στην ομιλία του έστειλε το μήνυμα του για τη σεζόν που αρχίζει και τόνισε πως θέλει μέσα από την καρδιά του τη νίκη στον τελικό με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Αξιοσημείωτο πως τόσο ο Μιχάλης Μπούσης, όσο και ο γιος τους κι αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπούσης, βρέθηκαν στην τελευταίο προπόνηση του Ομίλου στο ΒΑΚ πριν τον τελικό του Super Cup.

Η ομιλία του Μιχάλη Μπούση

«Χαίρομαι που βλέπω όσους ήσασταν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα νέα πρόσωπα που ήρθαν στην ομάδα.

Γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο θέτουμε υψηλούς στόχους.

Πέρυσι, όταν σας είπα ότι πρέπει να τολμάς για να είσαι σπουδαίος και ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα θα πάρουμε το κύπελλο, πολλοί γέλασαν μαζί μας, όμως εσείς το πιστέψατε και τα καταφέρατε!

Πάντα θα σας είμαι ευγνώμων που σηκώσατε το κύπελλο για όλους εμάς. Τώρα ο πήχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα. Κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε, σε όποιο γήπεδο κι αν παίξουμε, θα θέλει να μας νικήσει, για να νικήσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα την Τετάρτη. Είναι ένας αγώνας που θέλω να νικήσετε μέσα από την καρδιά μου.

Όσο για τα ευρωπαϊκά ματς, δεν είναι ότι απλως θα συμμετέχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια.

Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας, για το τεχνικό επιτελείο, για τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας. Ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε!

Δείξτε σε όλους ποιοι είστε! Καλή σεζόν να έχουμε»!