Ο άλλοτε εκ των αρχηγών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κολοβέτσιος, ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 34 ετών.

Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος ανακοίνωσε την απόφαση του να κρεμάσει τα παπούτσια του. Με ανάρτηση του στα Social Media ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και τη συνόδευσε με φωτογραφίες από όλους τους σταθμούς της «πορείας» του.

Ο Λαρισαίος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΛ, στη συνέχεια πήγε στον ΠΑΣ Γιάννινα και το 2014 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Στον Δικέφαλο έμεινε μέχρι το 2017 έχοντας 93 εμφανίσεις. Με την Ένωση κατέκτησε το μοναδικό τρόπαιο της καριέρας του, το Κύπελλο Ελλάδας του 2016 στον τελικό με τον Ολυμπιακό, στη σεζόν της μεγάλης επιστροφής.

Την τριετία 2017-20 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέγραψε 85 συμμετοχές. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του πως διετέλεσε αρχηγός τόσο στους Κιτρινόμαυρους όσο και στους Πράσινους.

Την τελευταία εξαετία ήταν κάτοικος Τουρκίας για λογαριασμό της Καϊσέρισπορ και της Σακάριασπορ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία σεζόν της καριέρας του.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Κολοβέτσιου

«"Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του"

Με την συγκεκριμένη ανάρτηση ανακοινώνω το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας.Ένα ιδιαίτερο ταξίδι που με συνέπεια,όρεξη και πολύ ιδρώτα φρόντιζα να συνεχίζω με την πάροδο των ετών.Είμαι ευγνώμων για ό,τι έζησα και ο,τι πήρα.Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνυπήρξαμε και που συνεργαστήκαμε για το ομορφότερο άθλημα.

Αποχωρώ γεμάτος εικόνες,συναισθήματα και εμπειρίες που καθόρισαν εμένα και όλη μου τη ζωή».