Μέσα σε 48 ώρες οι Ομιλίτες κάτοχοι διαρκείας προμηθεύτηκαν περισσότερα από 3.000 εισιτήρια για το Super Cup του ΟΦΗ με την ΑΕΚ και πλέον άρχισε η ελεύθερη διάθεση.

Ποδοσφαιρισκή γιορτή αναμένεται να στηθεί στο Ηράκλειο, στο Super Cup μεταξύ του Κυπελλούχου ΟΦΗ και της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ, καθώς στις εξέδρες του Παγκρήτιου αναμένεται δυναμικό παρών από φίλους και των δύο ομάδων.

Οι Ενωσίτες πάνε... ολοταχώς προς Sold Out, ενώ οι Ομιλίτες στο 48ωρο που είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας «εξαφάνισαν» περισσότερα από 3.000 εισιτήρια. Πλέον άρχισε και η ελεύθερη διάθεση για τους φίλους των Κρητικών.

Αξιοσημείωτο πως για τα εισιτήρια του Super Cup δεν χρειάζεται η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ. Θυμίζουμε πως η ΕΠΟ έχει διαθέσει στις δυο ομάδες από 8.282 εισιτήρια.

Το Super Cup θα αποτελέσει και μια δυνατή «πρόβα» για τους Πρωταθλητές και τους Κυπελλούχους, μια εβδομάδα πριν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.

Οι φίλοι του ΟΦΗ μπορούν να προμηθευτούν από ΕΔΩ εισιτήριο για το «ραντεβού» με τον Δικέφαλο στο Παγκρήτιο.